Рукодельницы КР принимают участие в фестивале ремесленных искусств в Индии

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С 1 по 15 февраля в Индии проходит ежегодный 31-й международный фестиваль ремесленных искусств "Сураджкунд Мела-2017", в котором принимает участие делегация Кыргызстана из 30 человек.

Фестиваль организован Департаментом туризма штата Харьяна в г. Фаридабад и представляет собой стилизованную деревню с павильонами, в которых можно приобрести разнообразные изделия ручного производства из шелка, дерева, металла, камня из различных городов Индии и стран-участниц мероприятия.

В этом году Кыргызстан представлен мастерами по изготовлению национальных изделий из войлока, шелка и других полотен с традиционными вышивками и узорами. Сопровождают выставку и детские творческие коллективы с народными танцами и игрой на национальных музыкальных инструментах.

Как сообщает МИД КР, артистов из Кыргызстана публика встретила с восторженными овациями и большим интересом к представленной продукции, которая демонстрирует стиль и традиции народа в современной интерпретации, а также включает сельхозпродукцию в виде сухофруктов и экологически чистых и натуральных продуктов пчеловодства, в частности меда.

URL: http://www.vb.kg/354910
Теги:
Индия, фестиваль
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