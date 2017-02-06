В РФ трудятся более 600 тысяч кыргызстанцев, в Казахстане - свыше 110 тысяч

В России трудятся более 600 тыс. кыргызстанцев, в Казахстане - свыше 110 тыс. соотечественников. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром председатель Государственной службы миграции (ГСМ) ПКР Медетбек Айдаралиев.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость ведения работы по защите прав и улучшению положения трудовых мигрантов в тесном взаимодействии с другими соответствующими министерствами и ведомствами страны, диаспорами соотечественников за рубежом.

По данным председателя ГСМ, на сегодняшний день одной из главных проблем соотечественников является отсутствие информированности о правах трудовых мигрантов и миграционном законодательстве за границей.

В этих целях до 10 марта в международных аэропортах "Манас" и "Ош", на железнодорожных и автовокзалах страны будут установлены терминалы "Информационный киоск по вопросам миграции", где выезжающие за рубеж соотечественники смогут получить всю необходимую для них информацию. В том числе о законодательной базе, регулирующей внутреннюю и внешнюю миграцию, и положении трудовых мигрантов в рамках членства страны в ЕАЭС.

"На сегодняшний день в России - более 600 тысяч трудовых мигрантов, в Казахстане – более 110 тысяч наших соотечественников, работающих там. Ведомством ведется работа по улучшению социального положения и условий пребывания трудовых мигрантов за рубежом. Также необходимо отметить, что в рамках ЕАЭС внедрена система медицинского страхования трудовых мигрантов, что позволит облегчить доступ трудовых мигрантов из Кыргызстана к медицинским услугам в странах ЕАЭС", - подчеркнул Айдаралиев.

Председатель Госслужбы миграции также сообщил, что ведется работа по выводу граждан Кыргызстана из "черного списка" Федеральной службы миграции Российской Федерации.

"Из 110 тысяч соотечественников, находящихся в "черных списках", 43 тысячи граждан в скором времени будут выведены из списка", - заявил Айдаралиев.