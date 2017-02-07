Акенеев: Аморфный госорган не сможет регулировать алкоголь в стране

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации взять на себя обязанности по госрегулированию, лицензированию и контролю за производством, оборотом и импортом этилового спирта и алкогольной продукции.

"Правительство вводит двойной контроль за производством, импортом и оборотом алкогольной продукции, что приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет от данной отрасли, снизит нелегальный оборот. Данная мера также направлена на искоренение коррупции в этой отрасли", - говорится в сообщении.

На такие меры правительство идет потому, что концентрация всех функций в ГНС привела к уменьшению внимания государства за развитием алкогольной отрасли и снижению ее экспортного потенциала. Однако эксперты убеждены, что для искоренения коррупции и контролирования этой сферы нужна политическая воля, которой сейчас нет.

"Минсельхоз у нас - слишком слабое звено во всем правительстве. Но и у налоговой эти функции надо забирать, потому что налоговая только для сборов налогов. Сейчас все хотят контролировать доходную часть - и правительство, и депутаты. Сейчас же как минимум половина доходов разворовывается на начальном уровне – инспекторами. Коррупцию побороть можно, но для этого нужна политическая воля, а в последнее время мы как бы воли и не видим. Есть видимость борьбы – это борьба с теми лицами, которые не угодны, но это не борьба с коррупцией", - считает эксперт антикоррупционного делового совета Иван Дробитько.

С ним согласен и экс-министр сельского хозяйства Жумакадыр Акенеев. По его словам, подобная реформа не сможет искоренить коррупцию. Для этого нужны изменения структуры управления и кадровые перестановки. Акенеев считает, что если Минсельхоз изменит форму работы и перестанет быть лишь статистом, то изменения будут в лучшую сторону.

"Они даже не статисты, они уловить не могут нормально то, что происходит. Это просто какой-то аморфный орган, по совещаниям бегают и все. Минсельхоз - это государственный орган, и если они переданные функции нормально используют, будут работать, то порядок можно навести, но сейчас они с этим вряд ли справятся", - говорит Акенеев.

Он считает, первое что должен Минсельхоз - взять на учет все предприятия, которые занимаются алкогольной продукцией, наладить работу лабораторий для проверки качества спиртосодержащих продуктов. У Государственной налоговой службы остаются функции по выдаче акцизных марок, установлению налогового поста на предприятиях алкогольной отрасли, осуществлению рейдового контроля и сбору акцизных налогов.