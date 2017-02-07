Сегодня: как на "диком Западе", смерть под лавиной, парламентская склока

Как на "диком Западе". Вооруженные люди в масках ворвались накануне вечером в кафе "Цзи Сян". Угрожая расправой посетителям и администрации, злоумышленники взяли кассу. С добычей в 100 тыс. сомов налетчики скрылись в неизвестном направлении. Очевидцы также рассказали, что бандиты ограбили еще гостей заведения. Направив на них оружие, они снимали золотые украшения, отбирали телефоны и деньги.

Преступники орудовали в кафе не более пяти минут и успели сбежать еще до приезда милиции. Обращает на себя внимание дерзость налетчиков, объект нападения находится всего в паре сотен метров от здания МВД. По горячим следам преступников задержать не удалось. Возбуждено уголовное дело. Самое время вернуться к обсуждению извечного вопроса: когда в Бишкеке заработает "Безопасный город"? Уже несколько лет кто-то саботирует решение об установке камер видеонаблюдения, объединенных в систему тотального контроля.

Интрига в отношении Панкратова. Теперь представители "Онугуу-Прогресса" начали атаку на позиции вице-премьера по экономическому блоку. Исхак Масалиев предложил отправить его в отставку за то, что чиновник не пришел на заседание комитета, где должен был рассматриваться важный вопрос.

Такое ощущение, что в некоторых оппозиционных фракциях развился какой-то комплекс неполноценности. Им хотя бы один раз в день нужно поднять вопрос о чьей-нибудь отставке, при этом они ведь прекрасно понимают, что от их мнения и голоса практически ничего не зависит. Если все так плохо и все вокруг вызывают раздражение, может, следует самораспуститься? Так хоть можно сохранить мужское лицо, а до конца срока полномочий есть риск окончательно превратиться в склочную бабу. Кстати, у ряда депутатов этот процесс развивается очень стремительно.

Подросток погиб под лавиной. Случилось это сегодня, примерно в полдень в Тюпском районе Иссык-Кульской области. 12-летний парень перегонял скот в горах, в этот момент со слона на него обрушилась снежная масса. Местные жители сами откопали ребенка из-под завалов и отвезли в ближайший фельдшерско-акушерский пункт. Врачи уже ничем не смогли помочь пострадавшему.

По данным МЧС, в горных районах сохраняется высокая вероятность схода лавин. Количество осадков, выпавших в этом году, значительно превышает норму, снежные массы, скопившиеся на склонах, представляют наибольшую опасность в период оттепелей. На горных дорогах по всей территории Кыргызстана продолжает действовать штормовое предупреждение.

Его нашли и водворили в СИЗО. Наконец установлена личность милиционера, принимавшего участие в беспричинном избиении молодого человека возле кафе "Оливье". Пострадавший был изувечен двумя стражами порядка так, что был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Парень получил перелом челюсти и перенес сложную операцию.

И вот, наконец, страна узнала одного из своего героев. Одним из дебоширов оказался сотрудник Свердловского РОВД Эркин Иманалиев и вчера он был водворен в СИЗО. Продолжается разбирательство и в отношении другого участника жестокой расправы, также сотрудника правоохранительных органов.

Убил одноклассника. Этот чудовищный случай произошел в Кадамджайском районе Баткенской области. В селе Марказ поссорились ученики 8-го класса, конфликт перерос в драку, во время потасовки случилось непоправимое. Один из них получил несколько ударов тяжелым предметом, в результате чего скончался.

Как сообщили в милиции, испугавшись последствий, Ж. уулу Э. спрятал погибшего одноклассника в арык. На следующий день вернулся, чтобы присыпать тело ветками и листьями кукурузы. Правоохранительные органы продолжают расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Опять землетрясение. И снова стихия напомнила о себе на юге республики. Сегодня в 8.18 толчки силой 4-4,5 балла были зафиксированы в Джалал-Абадской области. По данным Института сейсмологии, эпицентр располагался в 15 километрах к северу от села Кашка-Суу, в 27 километрах к северо-западу от Кербена.

Интенсивность землетрясения в селах Кызыл-Капчыгай и Кашка-Суу составляла 4 балла, в городе Кербене зафиксированы толчки силой 3 балла. По данным МЧС, разрушений и пострадавших среди местных жителей нет.