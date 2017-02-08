Забор раздора. Бишкекчане жалуются на застройку детской площадки

Мэрия в 2007 году незаконно продала с аукциона придомовой земельный участок в 12-м микрорайоне Бишкека. С таким заявлением выступили сегодня жильцы дома № 46 этого района. По их словам, сделка была совершена еще в 2007 году. По документам участок перекочевал одной из строительных компаний, а после был перепродан в частные руки.

"Жителей пяти домов 12-го микрорайона - № 42, 45, 46, 48, 49, так называемого кубика, о факте продажи по сути нашей земли не известили. Нарушаются наши права. В постановлении мэрии сказано, что строительство на придомовой территории допускается лишь с согласия 75% процентов жильцов. Постройка, конечно, сейчас не идет, но территория детской площадки огорожена забором", - жалуется председатель жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК) Венера Хегай.

Жители подали иск на мэрию за продажу земли и на муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" за выдачу разрешения на строительство. Дело рассмотрели в трех судебных инстанциях. В конечном итоге Верховный суд спустил рассмотрение дела вновь в межрайонный суд.

"Жители домов обивали пороги различных инстанций с 2005 года, чтобы оформить эту землю как придомовой земельный участок (ПЗУ). Но в 2007 году его продали на аукционе. Как можно назвать такие действия? Мы обращались в мэрию, к спикеру парламента, руководству правительства, в районную администрацию. Но нигде не удосужились даже ознакомиться с постановлением мэрии о продажи земли", - возмущается другой житель 12-го микрорайона Толобалды Тилекеев.

На чаяния жителей отреагировала лишь прокуратура города Бишкек, которая вынесла протест в отношении злосчастного постановления муниципалитета. Согласно заключению надзорного ведомства участок был продан незаконно. Но радость бишкечан была недолгой.

"Через некоторое время на придомовой территории появились застройщики, которые заявили, что на месте детской площадки будет возведен девятиэтажный, двухподъездный дом с подземной парковкой. И это при том, что генеральный план города никто не отменял. В нем четко отображены границы придомовой территории. Никакого упоминания о многоэтажке вы в нем не найдете", - уверяет Венера Хегай и в доказательство показывает копию документа.

В мэрии Бишкека комментировать ситуацию, сложившуюся со спорным участком, не стали, перенаправив в Бишкекглавархитектуру. В муниципальном предприятии заверили, что в вопросе разберутся, но попросили время, чтобы изучить материалы дела.