Когда инвестор - рейдер. Как торгуют страной и ее интересами коррупционеры

Это очень печальный случай, но в то же время - показательная история о продажных чиновниках, попустительстве правоохранительных органов, "судебных ошибках" и безраздельной власти денег. Именно финансы во всей этой эпопее с иностранными инвестициями играют ключевую роль. Те, кто ими распоряжается, творят в Кыргызстане все, что хотят, и законы им не писаны. Оказывается, можно спокойно подделать документы на право собственности и по ним отсудить у государства или местного бизнесмена его предприятие.

Отобрать или отрейдерить можно все, что угодно. Такие операции под покровительством власти, как теперь все прекрасно знают, имели широкое распространение в период президентства Бакиева. Это парадокс, но дело по отжиму предприятий и организаций живет по сей день. И что самое невероятное - при очевидных фактах нарушения законов, откровенных махинациях, те, кто должны стоять на страже интересов государства и граждан Кыргызстана, принимают решения, не поддающиеся логике и здравому смыслу. Они поддерживают международных аферистов, скрывающихся за маской благородных иностранных инвесторов.

Известно по меньшей мере о трех фактах захвата собственности кыргызстанских предпринимателей. Строительная компания "Б.Л.С.", ОсОО "Баткен Майнинг компании" и ресторан "Синхуа" в результате чудовищных фальсификаций стали собственностью граждан Китая. Очень важно, что во всех мошеннических действиях замешаны одни и те же личности - Гао Жин Вей и Чен Мао Чун.

При этом сейчас их именами подписывают письма президенту, распространяют различные заявления с обвинениями представителей власти в коррупции. Недавно в их поддержку был организован даже митинг, когда пару недель назад "герои революции" митинговали у здания Верховного суда, они и знать не знали, что эту акцию преподнесут в прессе как пикет в защиту китайских инвесторов. Активистов просто пригласили поддержать выступления за реформу судебного корпуса, чего уж греха таить, видимо, и деньжат подкинули, а вышло все вот так, некрасиво.

О вопиющих нарушениях на правовом пространстве Кыргызстана речь вновь зашла на круглом столе, состоявшемся в пресс-центре "ВБ". Известные адвокаты и общественные деятели обсуждали вопросы судебной реформы. Адвокаты, впервые в своей практике столкнувшиеся с таким беспределом, вновь придали огласке очень неприглядные факты.

Факт № 1

Гао Жин Вей и Чен Мао Чун создают и регистрируют в Кыргызстане компанию "Синхуа" - это, пожалуй, единственное, что они сделали на законных основаниях. Когда правоохранители начали распутывать клубок преступлений, которые они совершили, китайцы выехали из страны. Но есть очень серьезные силы, которые представляют их интересы в стране. Однако разберемся во всем по порядку.

В 2012 году в сферу интересов китайской фирмы "Синхуа" попадает ОсОО "Баткен Майнинг компани", которое занималось разработкой золоторудного месторождения на юге республики. В тот период 90% доли в предприятии принадлежали различным иностранным инвесторам, 10% акций владело государство. Захват был отработан по той же схеме присвоения чужой собственности - обещания крупных финансовых вливаний, втирание в доверие, подписание неких документов, а в финале - классическое рейдерство.

Это сложно себе представить, но фактически отпетые мошенники рейдерским путем захватили золотое месторождение в Кыргызстане. Липовые инвесторы продавливали любые решения через государственные органы, подделывали различные документы. И эти филькины грамоты, нарисованные китайскими аферистами, признавались различными ведомствами как официальные бумаги, имеющие законную силу.

Лжеинвесторы подписывают договор о финансовых вливаниях в размере 30 миллионов долларов якобы на развитие рудника. После каким-то образом под предлогом инвестиционного соглашения через органы юстиции оформляют на себя 80% доли предприятия и отказываются от принятых на себя обязательств. Необходимо подчеркнуть, что в составе ОсОО "Баткен Майнинг Компани" есть государственное предприятие. И обман со стороны Чен Мао Чун и Гао Жын Вей напрямую затронул государственные интересы и причинил материальный ущерб бюджету Кыргызстана.

Против собственника, который попытался было открыть рот, было сфабриковано уголовное дело. Он должен был замолчать надолго. Делайте выводы сами, способны ли провернуть такую операцию приезжие китайские бизнесмены без поддержки влиятельных людей, наделенных властными полномочиями.

Факт № 2

Создатель "Б.Л.С." Воинов Рустам Маликович. В 2016 году он узнал, что больше не является собственником, компания была отчуждена без его ведома и согласия. До последнего времени он и не предполагал, что граждане Китая его в буквальном смысле "кинули". Так называемые инвесторы оказались рейдерами. Для фальсификации учредительных документов была подделана подпись Воинова. И этот факт признан судами.

Предыстория такова. Между отечественной строительной компанией и китайской фирмой заключается меморандум о совместной деятельности в обмен на обещание крупных финансовых вливаний. Граждане КНР сначала вошли в доверие и взяли на себя обязательство инвестировать в строительство жилья, а оказавшись в числе соучредителей, сфальсифицировали документы и прибрали к рукам весь бизнес. Естественно, что обещанные многомиллионные вливания в массовое строительство жилья никто так и не увидел.

Когда компания "Синхуа" втиралась в доверие к бизнесмену Воинову, он имел в собственности строительную компанию, три земельных участка и недостроенный объект. То есть китайцы шли на захват обозначенного имущества целенаправленно, при чьей-то поддержке, а возможно, и по наводке. Предприятие на 100% стало собственностью Гао Жин Вей и его переводчика. Таким образом, за 2000 сомов уставного капитала был произведен отъем строительной компании с тремя земельными участками в центре Бишкека и незавершенным объектом. По самым скромным подсчетам, стоимость строительной компании с активами составляла сумму в несколько миллионов долларов США.

Факт № 3

Так называемые инвесторы из китайской компании умудрились отжать еще и ресторан "Синхуа". Вся мошенническая операция была проведена по стандартной процедуре. Обещания хорошенько вложиться деньгами гарантировали владельцу сохранить его долю и обрисовали грандиозные планы о том, как поставить дело на широкую ногу. Подписали некие документы. И на этот раз рейдерский механизм сработал как часы. Доверчивый ресторатор, впрочем, так же, как и все остальные, кто связался с компанией "Синхуа", остался ни с чем. Как и товарищи по несчастью, он был вынужден отстаивать права на свою же собственность в судах.

Вместо финансовых потоков изобилия на собственника посыпались проблемы. Против него было возбуждено уголовное дело по заявлению подконтрольной Чен Мао Чун и Гао Жын Вей китайской компании. Но в ходе следственных мероприятий и было установлено, что именно гражданин Кыргызстана вкладывал в реконструкцию здания ресторана средства, руководил всеми работами, лично оплачивал выполненные услуги. А китайские "инвесторы" не смогли доказать ни одного факта, по которым возбуждалось уголовное дело.

По всем рейдерским захватам имущества граждан Кыргызстана правоохранительными органами проведены расследования. Суды вернули стороны в первоначальное положение. Чен Мао Чун и Гао Жин Вей не предоставили в суде ни одного доказательства того, что действительно инвестировали средства в экономику Кыргызстана. Сами китайские подданные давно покинули пределы страны, но от их имени на территории республики действуют некие влиятельные и денежные доброжелатели.

Коррупционные пируэты.

Казалось бы, суды выиграны, реальные собственники, граждане Кыргызстана, возвращают свои имущества и компании. Как это ни парадоксально, китайские инвесторы, которые скрываются где-то за пределами Кыргызстана, не отпускают рейдерскую хватку. Они через подставных лиц предпринимают действия, которые выходят за рамки правового поля. Причем нарушения допускают сами представители отечественной Фемиды.

Неким ноу-хау в части давления на судей стала организация митинга и публикация заказных материалов в прессе. Деятельность всех, кто готов встать на сторону лжеинвесторов, видимо, хорошо проплачивается. Потому что озвучиваются факты, не имеющие ничего общего с объективной реальностью.

О подробностях этой коррупционной истории читайте в пятничном номере газеты "Вечерний Бишкек".