Главархитектура опровергает обвинения жильцов о незаконном строительстве

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Алексей Тимаев

Бишкекглавархитектура опровергает обвинения жильцов 12-го микрорайона Бишкека о незаконном строительстве многоэтажного дома.

Напомним, сегодня перед общественностью выступили жители 12-го микрорайона, которые обвинили мэрию и муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектуру" в незаконном предоставлении участка под строительство девятиэтажки. По их словам, ее пытаются построить на придомовой территории - детской площадке.

"Еще в 2006 году, на основании протокола специальной комиссии было принято постановление мэрии о предоставлении одному из ОсОО участка в 12-м микрорайоне. Площадь земли - 0,13 га. Она была передана в частную собственность под проектирование многоэтажного жилого дома. На основании этого документа Госрегистр выдал государственный акт на право частной собственности. Согласно договору о купле-продаже, в 2011 году участок был продан некой Асие Тентишевой", - утверждает начальник информационного отдела МП "Бишкекглавархитектура" Замира Канкельдиева.

По ее словам, вопрос о размещении многоэтажного жилого дома рассмотрели на градостроительном совете и одобрили. Эскизный проект здания был предоставлен заказчиком, рассмотрен и возвращен на дальнейшее проектирование в 2012 году.

"Участок на котором планировалось возведение здания к придомовой территории не имеет никакого отношения. Существует эскиз застройки, уплотнение 12-го микрорайона, согласно которому на этой территории запланировано строительство многоэтажки с подземным паркингом. Интересы жильцов близлежащих домов строительство дома никак не затрагивает. Да и работы пока не ведутся, так как окончательный проект еще не был предоставлен в муниципальное предприятие для согласования. К тому же из-за судебных разбирательств между жителями и мэрией, Бишкекглавархитектурой в настоящий момент отозваны архитектурно-планировочные условия на строительство данного объекта", - рассказала Канкельдиева.

URL: http://www.vb.kg/355059
Теги:
Бишкекглавархитектура, строительство
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