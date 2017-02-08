Погранслужба: Сержант на заставе "Чаткал" умер, не приходя в сознание

1323  0
Аида Джумашева

На пограничной заставе "Чаткал" умер сержант контрактной службы. Об этом сегодня, 8 февраля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, военнослужащий умер накануне, 7 февраля, во время службы.

В свою очередь в пресс-службе ГПС "ВБ" подтвердили данную информацию. Уточняется, что 26-летний старший сержант И.Т. в тот день почувствовал недомогание. Когда фельдшер села Ак-Таш осмотрел его, то выявил повышенное давление и пытался реанимировать, снизив давление до нормы.

"Военнослужащего в срочном порядке доставили в местную больницу в селе Каныш-Кыя. Там он через несколько часов впал в кому и умер, не приходя в сознание. Диагноз военнослужащему не был поставлен. Родственники отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы, претензий к ГПС КР не имеют", - пояснили в ГПС.

URL: http://www.vb.kg/355066
Теги:
военная служба, Погранслужба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  