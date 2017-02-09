Депутат: Таможенная служба за год украла 22 млрд сомов

Только в прошедшем году Таможенная служба Кыргызстана украла 22 млрд сомов, тогда как дефицит бюджета республики составляет 23 млрд сомов. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил депутат Каныбек Иманалиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в Таможенной службе есть свои скрытые президент, банкир и вооруженные силы. "Таможенная инспекция вторая после Кумтора, которая вредит государству", - добавил он.

Иманалиев добавил, что на эти 22 млрд сомов можно было поднять в несколько раз зарплату учителям и профинансировать сферу здравоохранения. Весь бюджет парламента - это их 10-дневная "шабашка".

"Сколько бы ни говорили, правительство не реагирует, оно должно показать свою политическую волю и снять руководство Таможенной службы, если нет, значит, и они с ними связаны", - добавил он.

Отметим, только вчера депутаты интересовались у главы ГТС неким Райымом-миллионером, через которого решаются многие вопросы в таможне. На этот вопрос глава таможенной службы так и не дал внятного ответа, сказал лишь, что среди сотрудников таможни ходит много разговоров.