Генпрокуратура просит премьера освободить от должности главу ГРС

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ВБ

Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы при ПКР Тайырбека Сарпашева.

Основанием для такого прокурорского реагирования послужило письменное указание главы ГРС Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, ул. Скрябина 45-45а. Следует отметить, при этом ГРС имела официальное уведомление прокуратуры города Бишкек об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке. Кроме того, на момент дачи такого указания Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года было приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года.

Указанное недвижимое имущество, на которое был наложен арест органами прокуратуры, принадлежало Ульяне Пак,

доверенному лицу Максима Бакиева.

Вышеизложенные факты нарушений стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей председателем ГРС. Заведомо зная, что вопросы с отысканием и конфискацией имущества М.Бакиева и его приближенных лиц находятся в пристальном поле зрения общественности и государства, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил вышеотмеченное прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр. Тем самым он допустил правонарушение, предусмотренное п.4 ст.14 Закона КР "О противодействии коррупции", выражающееся в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы данных лиц.

URL: http://www.vb.kg/355100
Теги:
Генеральная прокуратура, ГРС, коррупция, Тайырбек Сарпашев
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Комментарии
Барак уБАМа
09.02.2017, 11:39
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Он один из столпов Кыргызской коррупции,по моему.

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