В 2016 году объем экспорта в страны ЕС составил $68 млн

93  0
Айдана Абдуваитова

В 2016 году объемы экспорта кыргызских товаров в страны Евросоюза по схеме ВСП+ составили $68 млн. Об этом сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции сообщил посол ЕС в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.

По его словам, объем экспорта по схеме ВСП+ увеличился по сравнению с предыдущими годами на 53%.

"Это говорит о большом интересе предпринимателей Кыргызстана к европейскому рынку и готовности получать выгоды от статуса ВСП+. И я должен отметить, что этот интерес день за днем растет, так как мы получаем многочисленные запросы и вопросы от представителей бизнес-сообщества о возможностях экспорта в ЕС", - сказал Чезаре Де Монтис.

Напомним, Кыргызстан получил статус ВСП+ в начале 2016 года. Он позволяет кыргызским экспортерам по нулевым тарифным ставкам поставлять в Евросоюз такие сельскохозяйственные товары, как фрукты, переработанные фрукты (консервы, соки), сухофрукты (грецкие орехи, миндаль, фисташки), продовольственные товары, табачную продукцию, текстиль, войлочные товары, одежду, кожаные изделия и ковры.

URL: http://www.vb.kg/355101
Теги:
бизнес, экспорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  