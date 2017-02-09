В 2016 году объем экспорта в страны ЕС составил $68 млн

В 2016 году объемы экспорта кыргызских товаров в страны Евросоюза по схеме ВСП+ составили $68 млн. Об этом сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции сообщил посол ЕС в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.

По его словам, объем экспорта по схеме ВСП+ увеличился по сравнению с предыдущими годами на 53%.

"Это говорит о большом интересе предпринимателей Кыргызстана к европейскому рынку и готовности получать выгоды от статуса ВСП+. И я должен отметить, что этот интерес день за днем растет, так как мы получаем многочисленные запросы и вопросы от представителей бизнес-сообщества о возможностях экспорта в ЕС", - сказал Чезаре Де Монтис.

Напомним, Кыргызстан получил статус ВСП+ в начале 2016 года. Он позволяет кыргызским экспортерам по нулевым тарифным ставкам поставлять в Евросоюз такие сельскохозяйственные товары, как фрукты, переработанные фрукты (консервы, соки), сухофрукты (грецкие орехи, миндаль, фисташки), продовольственные товары, табачную продукцию, текстиль, войлочные товары, одежду, кожаные изделия и ковры.