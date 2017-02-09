В Кыргызстане несовершеннолетних девочек продолжают выдавать замуж

276  0
Гулиза Авазова

В Кыргызстане 15-летних девочек выдают вторыми и третьими женами за 30-летних мужчин. Об этом сегодня, 9 февраля, заявила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, несмотря на запрещающий закон совершать нике без регистрации с несовершеннолетними, до сих пор девочек продолжают выдавать замуж. Это делается в сговоре священнослужителей с милиционерами. "Вот мы недавно ездили на юг, где создается впечатление, что многие законы блокируются, о многих не знают даже госслужащие", - сказала она.

Она добавила, что насильно выданные замуж девушки потом остаются с детьми, брошенные и без имущества. "Мало того, родственники мужчины потом обвиняют во всем женщину", - добавила она.

URL: http://www.vb.kg/355102
Теги:
закон, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  