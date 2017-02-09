Каныбек Иманалиев требует отставки всего руководства Таможенной службы

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Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев обвиняет руководство Государственной таможенной службы в растратах и потерях бюджета и требует отставки в полном составе. Этот вопрос парламентарий просит поставить на голосование Комитета по бюджету и финансам.

Причины для такого решительного шага Иманалиев предоставил в письменном заявлении:

"1) Таможенная инспекция всегда была символом кыргызской коррупции, но сегодня достигла небывалого объема. И они, получая заработную плату от государства, минимум подчиняются государственным органам власти, поскольку у них есть свой теневой президент, свой теневой банкир, даже, говорят, свои войска и это напоминает финансовую бандитскую группу, которая грабит страну.

2) Как утверждают эксперты, примерный объем незаконных поступлений доходит до 340-350 миллионов долларов в год, это около миллиона долларов в день, когда мы не можем найти 30 миллионов сомов на строительство ветинспекции, 30 миллионов сомов для онкобольных. И сумма незаконных поступлений в сомах составляет примерно 23 миллиарда, это как раз столько, сколько составляет дефицит бюджета.

Каждый день там проходит 50-60 машин, и каждая с грузом примерно 23-24 тонны, в месяц получается 1800 машин, в итоге около 45 000 тонн товаров, а растаможка 1 кг товаров народного потребления стоит 1,5 долларов, 1 кг хозтоваров - 1 доллар, обуви - 1 доллар, ткани - 0,5 доллара. И аффилированные компании с каждой машины имеют от 3000-10 тыс. долларов, в год потеря бюджета составляет 20-23 млрд сомов.

3) Разница данных таможенных служб Кыргызской стороны между китайской стороной составляет в три, а то и в четыре раза меньше, то есть, к примеру, согласно статистическим данным импорта, в Кыргызстан из Китая и экспорт из Кыргызстана в Китай по итогам 2015 года разница составляет в 4 раза меньше. То есть, по данным Кыргызской Республики, импорт и экспорт составил 1047,2 млн долларов, а по данным китайской стороны - 4 283,8 млн долларов, и разница данных составляет 3 236,7 млн долларов.

А по итогам первого полугодия 2016 года данные Кыргызстана по импорту из Китая и экспорту в Китай составляют 658,5 млн долларов, а по данным китайской стороны - 3 405,7 млн долларов. Тут разница данных составляет 2747,1 млн долларов, т.е. данные указываются в 4 раза меньше.

4) А теперь глава Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов оправдывается, что летали не 200 человек, а всего лишь 14 сотрудников с семьями. Почему простые учителя, врачи, деятели культуры не могут отдыхать за рубежом?

5) То, что они поехали отдыхать за рубеж (в теплые края) в составе более 200 сотрудников, это не просто нарушение этических норм госслужащих, это безответственное отношение руководства таможенной инспекции, которое вызывает отрицательное отношение общества в целом.

6) Они никак не хотят перейти на электронные автоматические платежи за таможенные пошлины с четким видом контроля, которые им давно уже предлагаются.

7) По анализам НПО, с 2008 года по 2012 год недопоступление в бюджет таможенной инспекции составляло 15,5 млрд сомов, а сейчас только за год составляет 23 миллиарда сомов. И сравните, бюджет Министерства здравоохранения за 2017 год составляет 4 316 млн сомов, т.е. недопоступление от таможенной инспекции в 5 раз больше бюджета Министерства здравоохранения КР".

Иманалиев отмечает, что если спустить все это руководству ГТС с рук, то коррупция в Кыргызстане и дальше будет процветать, а отставка руководства Таможенной службы в полном составе станет уроком для всех.

URL: http://www.vb.kg/355112
Теги:
ГТС, Каныбек Иманалиев, отставка, парламент
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