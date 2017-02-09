В Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долги

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Жители Зафарабадского района Джизакской области Узбекистана жалуются на то, что специальная группа ходит по домам местных жителей, чтобы произвести конфискацию имущества должников за газ и свет. Подобные случаи происходят и в других областях Узбекистана.

Как рассказывает собеседник по имени Бахтияр, проживающий в Зафарабадском районе Джизакской области, пришедшая на днях в его дом вместе с видеооператором, сотрудниками милиции и прокуратуры специальная группа конфисковала его скот и телевизор в счет погашения долга за газ и электроэнергию.

Инженер службы газа Джизакской области заявил, что ранее должников за газ предупреждали, что в случае неуплаты ими долгов, их дела будут переданы в суд, а имущество – конфисковано. По его словам, в области 300 человек были привлечены к ответственности в качестве крупных должников за газ. Данное мероприятие проводится на основании постановления кабинета министров № 283, согласно которому пристав имеет право описать имущество должника для определения суммы долга.

Сотрудник службы газа Джизакской области говорит, что мероприятия по конфискации имущества должников усилились после призывов в январе этого года президента Шавката Мирзиёева о применении соответствующих мер в отношении должников за газ и электроэнергию. После этого, как говорит наш собеседник, администрация Джизакской области создала специальную группу из десяти человек, которая посещает дома должников.

"В эту группу входят представители прокуратуры, милиции и суда. Они приходят в дом должника, там же прокурор возбуждает уголовное дело, суд на месте выносит решение, а затем у должника отбирают имущество, будь то телевизор или скот", – говорит инженер службы газа Джизакской области.

URL: http://www.vb.kg/355126
Теги:
долг, Узбекистан
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Комментарии
Оке
09.02.2017, 15:05

Всё включено. (Судья,милиция,работники газа,электрики и прократура).

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