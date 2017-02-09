Контрабандисты под видом угля пытались провести через КПП товары из Китая

228  0
ВБ

Сотрудниками Центральной таможни выявлен факт контрабандного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По ее данным, 24 января большегруз марки "Хово" из Китая, согласно транзитной декларации, вез древесный уголь общим весом 25,4 тонны. Однако в ходе досмотра на таможенной границе было выявлено более 24 тонн незадекларированных товаров народного потребления. При этом вес древесного угля составлял чуть более тонны.

Материалы задержания были переданы в ГСБЭП при ПКР. 2 февраля возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч.3 п.5 УК КР.

URL: http://www.vb.kg/355131
Теги:
ГТС, Китай, контрабанда
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  