В шаге от отставки. Сарпашев прокомментировал скандал вокруг ГРС

Сегодня, 9 февраля, глава ГРС Тайырбек Сарпашев прокомментировал представление Генпрокуратуры об освобождении его с занимаемой должности в связи с решением по "бакиевскому" имуществу.

Письмо долго шло

По его словам, в 2014 году Межрайонный суд вынес решение о снятии ареста с объекта. В ноябре 2016-го представитель компании "Глобал Эдвертайзинг" обратилась с письмом о перерегистрации права собственности на основании решения об отмене ареста. И в этом случае ГРС действовала в рамках закона.

"Межрайонный суд обязывает ГРС провести перерегистрацию права собственности по адресу: ул. Скрябина, 45-45А и перерегистрировать за ОсОО "Глобал Эдвертайзинг". Это решение суда на момент регистрации не было отменено, но позже, 29 ноября поступает письмо, в котором они (прим. – ОсОО) просят исполнить решение суда. Через некоторое время я направляю ответ на имя Жолдошевой и копию в Бишкекский госрегистр о том, что в соответствии с законом ГРС обязана выполнить решение суда. Но органы прокуратуры заявляют, что на тот момент существовало решение другой инстанции - Коллегии экономического суда по г. Бишкек от 2 ноября. Но к нам каким-то образом попадает это определение через 56 дней, то есть по истечении двух месяцев, хотя должно было попасть до 10 ноября. То есть, пока мы не видим ареста, мы, как регистрирующий орган, обязаны исполнить решение суда", - объяснил Сарпашев.

Сейчас на объект вновь наложен арест.

"Против меня устроили гонения"

Сарпашев связал скандал с попыткой политиков надавить на ГРС и лично на него в предстоящих президентских выборах из-за биометрической базы данных. При этом он исключил политическую заинтересованность Генпрокуратуры в этом деле.

"Мои политические оппоненты могут использовать эту ситуацию, чтобы дискредитировать меня или ГРС. В рамках закона мы готовы доказать свою правоту. Некоторые политики, которые готовятся к президентским выборам, считают, что ГРС имеет биометрическую базу и они, возможно, из-за своей неинформированности считают, что есть некая кнопка, которая влияет на выборный процесс. Такой кнопки нет", - сказал он.

Сарпашев добавил, что сейчас готовит заявление генпрокурору Индире Джолдубаевой о том, чтобы ведомство разобралось в данной ситуации.

"Я также обратился к премьер-министру с письмом о наших действиях. Думаю, что все правоохранительные органы должны разобраться", - сказал он.

Напомним, сегодня, 9 февраля, стало известно, что Генпрокуратура направила премьер-министру представление об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.

По данным Генпрокуратуры, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил письменное указание об исполнении определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, ул. Скрябина, 45-45А, который принадлежит Ульяне Пак, приближенной Максиму Бакиеву.

В Генпрокуратуре отмечают, что на тот момент ГРС имела официальное уведомление прокуратуры города Бишкек об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке. Кроме того, на момент дачи такого указания Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года было приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года.

В Генпрокуратуре его действия оценили как правонарушение, предусмотренное п.4 ст. 14 Закона КР "О противодействии коррупции", выражающееся в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы данных лиц".