В аэропорту "Манас" казахстанец пытался пронести золото в нижнем белье

460  0
ВБ

В аэропорту "Манас" задержан гражданин Казахстана с контрабандным золотом. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС КР.

По ее данным, 31 января в зале прилета воздушной гавани была пресечена попытка незаконного ввоза товара - ювелирных изделий из желтого металла.

При осуществлении таможенного контроля рейса № РС 614 авиасообщением Стамбул - Бишкек сотрудниками фискального органа в момент прохождения таможенного контроля у гражданина Казахстана обнаружено золото весом 328,15 грамма, которое было спрятано в нижнем белье.

В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в Генеральную прокуратуру КР для решения вопроса по существу.​

URL: http://www.vb.kg/355165
Теги:
аэропорт, золото, Казахстан, контрабанда, ГТС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  