Финпол в 2016 году выявил свыше 1200 правонарушений, ущерб - 2,7 млрд сомов

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Алексей Тимаев

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями(ГСБЭП) отчиталась сегодня, 10 февраля, об итогах своей деятельности за 2016 год.

"За 12 месяцев прошлого года выявлено 1217 правонарушений, по которым сумма причиненного ущерба составила 2 млрд 728 млн 800 тыс. сомов", - рассказал председатель фискального органа Замирбек Осмонов.

В свою очередь в финполе отмечают положительную динамику роста возмещения ущерба. Так, в прошлом году государству возвратили 1 млрд 857 млн сомов. К сведению, в 2015 году сумма возмещения составила 1 млрд 192,1 млн сомов.

"По выявленным фактам оперативными сотрудниками ГСБЭП возбуждено 890 уголовных дел", - подчеркнул Осмонов.

По его словам, в 2016 году особое внимание уделялось по выявлению коррупционных преступлений.

"В этом направлении возбуждено 245 уголовных дел. Ущерб от правонарушений составил 147,4 миллиона сомов. В бюджет государства возмещено 12,5 миллиона сомов", - заключил председатель ГСБЭП.

URL: http://www.vb.kg/355166
Теги:
коррупция, Финполиция, преступление
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