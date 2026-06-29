Бабаев: Мы вкладываемся в проекты, которые меняют экономику Кыргызстана

Азербайджано-Кыргызский фонд развития за несколько лет работы профинансировал проекты в энергетике, промышленности, здравоохранении и сельском хозяйстве. Сегодня фонд рассматривает 33 новых проекта на сумму около 120 млн долларов и намерен расширять свое участие в развитии регионов Кыргызстана. О том, почему фонд не выдает кредиты, какие проекты уже стали успешными и какие направления считаются приоритетными, изданию VB.KG рассказал сопредседатель правления Азербайджано-Кыргызского фонда развития Игбал Бабаев.

- За время работы фонда какие проекты в Кыргызстане вы считаете наиболее успешными и почему?

- Для начала хотел бы рассказать о самом фонде. Азербайджано-Кыргызский фонд развития был создан в 2022 году по инициативе президентов Азербайджана и Кыргызстана. Между правительствами двух стран было подписано соответствующее соглашение, после чего фонд начал свою работу.

Управление фондом осуществляется через совет и правление. В состав совета входят пять человек: трое представителей Азербайджана и двое представителей Кыргызстана. Председателем совета является первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, а заместителем председателя -заместитель министра экономики Кыргызстана Медербек Туманов.

Фонд занимается инвестиционными проектами. Мы сразу подчеркиваем, что не выдаем кредиты. У нас нет кредитования, залогов и процентных ставок. Мы входим в капитал компаний.

Если предприниматель имеет землю, оборудование или действующий бизнес и хочет его расширить, он может обратиться к нам. Фонд может войти в проект с долей до 49 процентов, а контрольный пакет остается у инициатора проекта. Обычно мы участвуем в проекте до семи лет, после чего выходим из него.

Если говорить об успешных проектах, то одним из самых удачных стала швейная фабрика в селе Ленинском Чуйской области. На предприятии создано около 300 рабочих мест. Сегодня фабрика успешно работает и выпускает продукцию на экспорт.

Еще один крупный проект реализуется в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Там строится мини-ГЭС мощностью 9,5 мегаватта. Проект предусматривает строительство 17 километров линий электропередачи. Это не только энергетический объект, но и серьезный инфраструктурный проект, который способствует развитию туристической зоны. Общая стоимость проекта составляет около 15 миллионов долларов.

Кроме того, мы участвуем в строительстве современной клиники в Оше. Инициатором проекта выступил известный кардиолог. Мы помогли вывести медицинское учреждение на новый уровень.

В свободной экономической зоне реализуется проект по производству ковролина. Его инициатор более двадцати лет занимался импортом этой продукции в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Теперь производство будет размещено непосредственно в Кыргызстане.

Также мы строим еще одну гидроэлектростанцию в Ошской области мощностью 5,4 мегаватта.

Недавно был запущен проект по выращиванию и переработке облепихи в Иссык-Кульской области. Сегодня там выращивается около 50 гектаров облепихи. Мы финансируем строительство шоковой морозильной установки и инфраструктуры хранения для последующего экспорта продукции в европейские страны.

- Какие отрасли сегодня являются приоритетными для фонда?

-Сейчас на рассмотрении находятся 33 проекта. Общая потребность в финансировании составляет около 120 миллионов долларов.

Первоначально уставный капитал фонда составлял 25 миллионов долларов. Затем по решению глав государств он был увеличен до 100 миллионов долларов. На сегодняшний день около 20 миллионов долларов уже освоено.

Основные критерии отбора проектов остаются неизменными.

Во-первых, проект должен создавать новые рабочие места.

Во-вторых, он должен способствовать импортозамещению.

В-третьих, проект должен быть ориентирован на экспорт.

В-четвертых, для нас приоритетны производство и промышленность.

Также мы уделяем большое внимание развитию регионов. Мы не хотим концентрировать инвестиции только в Бишкеке или Чуйской области. Для нас важно, чтобы проекты реализовывались по всей стране.

При этом существуют направления, которые фонд не финансирует. Это производство алкоголя, табачной продукции, проекты, связанные с принудительным трудом. Такие проекты мы не рассматриваем.

Размер финансирования одного проекта может составлять от 200 тысяч до 20 миллионов долларов.

- Кыргызстан активно развивает гидроэнергетику, переработку сельхозпродукции и туризм. В каких направлениях фонд готов наращивать инвестиции?

-Для нас очень важна зеленая энергетика. Уже сейчас фонд финансирует две гидроэлектростанции. Кроме того, мы рассматриваем проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики.

Что касается сельского хозяйства, то это достаточно рискованное направление для инвесторов во всем мире. Тем не менее мы готовы инвестировать в эту сферу, особенно если речь идет о переработке, хранении и логистике сельскохозяйственной продукции.

Мы придерживаемся принципа полного цикла - от поля до рынка. Нас интересует не только выращивание продукции, но и ее переработка, упаковка, хранение и реализация. Поэтому мы участвуем в создании логистических центров и объектов переработки.

- Какие результаты кыргызско-азербайджанского инвестиционного сотрудничества уже можно назвать ощутимыми для экономики Кыргызстана?

-Самое главное достижение - рост деловой активности между двумя странами.

Наш офис фактически превратился в площадку для взаимодействия кыргызских и азербайджанских предпринимателей. Сегодня все больше азербайджанских инвесторов приезжают в Кыргызстан, а кыргызские бизнесмены активно работают с азербайджанским рынком.

Я часто оцениваю результаты по простым признакам. Например, по авиасообщению. Когда в 2024 году открывался первый рейс между Бишкеком и Баку, пассажиров было немного. Сегодня выполняются четыре рейса в неделю, и спрос постоянно растет.

Еще один показатель - появление товаров двух стран на рынках друг друга. Кыргызская сельскохозяйственная продукция пользуется спросом в Азербайджане. Речь идет как о мясе, так и о молочной продукции.

Одновременно в Кыргызстан приходят новые азербайджанские инвестиции. В ближайшее время на побережье Иссык-Куля планируется открытие пятизвездочного отеля с азербайджанским капиталом.

Мы также внимательно следим за проектом железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Для нас это очень важный проект. Через него открывается выход на Туркменистан, Азербайджан, Зангезурский коридор, Турцию и далее в Европу.

Такой маршрут позволит значительно сократить логистические расходы и расширить торговые возможности для всего региона.

- Каким вы видите фонд через пять лет?

-Мы рассчитываем на дальнейшее увеличение уставного капитала фонда.

Во время недавней межправительственной комиссии в Баку этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне. Если фонд продолжит эффективно реализовывать проекты, капитал может быть увеличен в несколько раз.

Одним из самых амбициозных направлений для нас остается развитие логистической инфраструктуры вдоль транспортного маршрута Китай - Кыргызстан - Узбекистан и далее через Каспийское море в Европу.

Мы рассматриваем проекты создания логистических центров и объектов инфраструктуры, которые будут способствовать развитию Среднего коридора.

- В чем заключается главная миссия фонда?

-Наша цель заключается не просто в инвестировании денег. Мы хотим создавать условия для совместного развития Кыргызстана и Азербайджана. Если Кыргызстан будет богат, мы тоже будем богаты. Если Кыргызстан развивается, это помогает развиваться и Азербайджану.

Нас объединяют история, культура, традиции, язык и братские отношения. Поэтому для нас важно не только реализовывать отдельные инвестиционные проекты, но и укреплять экономические связи между нашими странами.

Именно в этом мы видим стратегическую задачу Азербайджано-Кыргызского фонда развития.