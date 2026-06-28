Почему "ширшовские схемы" оказались главным политическим блефом Атамбаева

Зарегистрированный в Кыргызстане в первых числах июня новый общественный фонд невероятно возбудил некоторых активистов. Особенно "изгнанников", сидящих на недосягаемом расстоянии и больше самих жителей КР "переживающих" за всё, что здесь происходит. А в чём, собственно, причина такого ажиотажа?

Вновь созданный фонд называется незатейливо – "Ширшов фонд". По фамилии учредителя. Фонд уже инвестировал 8 миллиардов сомов в развитие Каракола. Вроде бы радоваться надо приходу нового инвестора и поддержать его инициативу… Только фамилия у инвестора – как кость поперёк горла у тех, кому никак не живётся спокойно.

Очень многие кыргызстанцы, скорее всего, не смогут внятно объяснить, кто такой Ширшов. Зато устойчивое выражение "ширшовские схемы" слышали все. И все знают: это – что-то очень нехорошее. Кто слегка интересуется энергетикой, понятие расшифруют: списание электроэнергии на несуществующих абонентов; сговор абонента с работником энергокомпании, чтобы "спрятать" использованные киловатт-часы; неофициальная распродажа электроэнергии; тендер "для своих"… Короче говоря, сплошная коррупция и вредительство.

Министр энергетики (уже бывший) Таалайбек Ибраев три года назад признался, что не знает ни о каких ширшовских схемах. Так он ответил на депутатский вопрос, ликвидированы ли ширшовские схемы в энергосекторе или до сих пор работают…

Что же это за великий и ужасный Ширшов, якобы разработавший и внедривший в энергетику некие страшные коррупционные схемы, от которых по сей день никто не может избавиться? Почему то, что исподволь творилось в экономике (а не только в энергетике) и до Ширшова, и после, стало называться его именем? Только лишь потому, что Алексей Ширшов в бакиевские времена был финансовым директором ОАО "Электрические станции"?

О "ширшовских схемах" очень громко закричали при Атамбаеве. И громче всех кричал их "разоблачитель" Алмазбек Шаршенович. Казалось бы – ну да. Вскрыли, разобрались, начали работать по-новому. В чём проблема? Уже не в Ширшове, даже если он и был в чём-то виноват. В эпоху правления Атамбаева Ширшова в Кыргызстане не было. Тут бы президенту и карты в руки: выгнали главного коррупционера, разваливавшего энергетику, - самое время её восстанавливать.

О вкладе Алмазбека Атамбаева в развитие кыргызской энергетики всем хорошо известно. Экс-президент бодро отчитывался о завершении реконструкции Токтогульской ГЭС – что, увы, не соответствует действительности. Все четыре гидроагрегата были модернизированы уже при Жапарове, в 2022-2025 годах.

Стоимость построенной Атамбаевым ЛЭП "Датка – Кемин" на поверку оказалась сильно завышенной. Так же как и стоимость электроэнергии, закупавшейся в 2010-2017 годах у Казахстана и Таджикистана. Это ли не коррупционная схема, когда на то, что стоит 3 сома, якобы расходуется почти в два раза больше? Где деньги, если они не украдены? Вот то-то и оно.

А атамбаевская реконструкция Бишкекской ТЭЦ, из-за которой сам он оказался фигурантом уголовного дела? По словам экс-министра энергетики Ибраева, тогда были похищены 111 миллионов долларов из 386-миллионного кредита…

Ширшовская схема? Нет. Атамбаевская.

Алмазбек Атамбаев, кстати, оказался автором ещё нескольких интересных схем – о запудривании мозгов народонаселению, о сваливании с больной головы на здоровую… Только эти схемы мало кто упоминает. Зато словосочетание "ширшовские схемы" с лёгкой руки Алмазбека Шаршеновича прижилось и теперь – с его же лёгкой руки – звучит всякий раз, когда кому-то не терпится раскачать общественно-политическую ситуацию. Пропаганда – она такая.

А почему мы не говорим о саралаевских схемах? Там ведь тоже всё не просто так. Всё продумано, просчитано и всё идёт на пользу "изгнаннице" и во вред Кыргызстану. Эта журналистка, как птичка, порхает с ветки на ветку – чем выше, тем лучше: меньше риск быть отловленной и посаженной в клетку. Поёт с чужого голоса, гадит сверху на прохожих… Только птицы делают это по простоте телесной и душевной, абсолютно безвозмездно. А не отрабатывают гонорары, выдавая повестку хозяина-спонсора за некое "журналистское расследование".

На новом видео Лейла Саралаева – вся в белом. Вещает о страшном: Алексей Ширшов в Кыргызстане, принят властями и даже (о ужас!) посмел организовать собственный фонд! И никто, как обычно, не посоветовался с Лейлой Маратовной. Не спросил её разрешения. Не доложил о ходе многолетней борьбы с "ширшовскими схемами".

Всё есть в её обличительной речи: размышления о горькой судьбе кыргызского народа, наезды на действующую власть, возгласы "Доколе?!", присутствует даже некий оттенок русофобии, позволяющий комментаторам возмущаться в ответ – Ширшов, дескать, будет управлять нами, кыргызами… Нет одного: объяснения, почему он, "плохой" Ширшов, находится в Кыргызстане и работает на свою страну, а она, "хорошая" Саралаева, околачивается где-то на чужбине и ровным счётом ничего не сделала для родины и сограждан.

О Ширшове ещё в феврале дал исчерпывающую информацию президент Садыр Жапаров. Всю её можно уместить в трёх словах: главное – польза государству. Спокойно вернуться в Кыргызстан у Алексея Ширшова, по словам президента, получилось потому, что он не в розыске, и потому что он изъявил желание дать показания и консультации. Благодаря показаниям Ширшова государство вернуло коттеджи и квартиры в комплексе "Аврора Плюс" и предприятие "ЭлКат", связанное с Максимом Бакиевым. Ширшов как опытный специалист участвует в переговорах с Россией по развитию Верхне-Нарынского каскада ГЭС, попутно помогая искать скрытые зарубежные активы Бакиевых.

Государственные должности, по словам главы государства, Ширшову никто не доверит. Да он, похоже, на них и не рвётся.

Вновь зарегистрированный общественный фонд "Ширшов фонд" тоже работает на пользу государства. Возможно, его следовало бы назвать как-нибудь покрасивее и не так прямолинейно, тогда "изгнанница" Саралаева истерила бы чуть меньше. Но Ширшову в данном случае, в отличие от неё, нечего скрывать и не от кого прятаться.

Что же касается разгоняемой Лейлой со товарищи темы сотрудничества властей с Алексеем Ширшовым, - цель этого нагнетания ясна, прозрачна и лежит на поверхности. Кое-кому очень хочется дискредитировать высшее руководство (главным образом президента) и поднять очередную бурю в стакане воды. А там, глядишь, и господин Атамбаев подтянется – тоже весь в белом. Скажет: "Я же предупреждал!", но

народ, к счастью, на оппозиционные манипуляции уже не ведётся.