Трое детей из Кыргызстана отправятся на лечение в Германию

332  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 12 февраля, трое детей со сложными заболеваниями отправятся на лечение в Германию по программе бесплатного лечения от Международной благотворительной организацией Friedensdorf International. Об этом сообщила консультант пресс-центра Елена Баялинова.

На бесплатное лечение в Германию поедут Айзирек Ж., 2003 года рождения, Акылай С., 2010 года рождения и Шатман уулу Жумакадыр, 2005 года рождения. Их будет сопровождать координатор Общественного фонда "Вместе к здоровью" Нуриса Джапарова.

В середине февраля Джапарова привезет на родину двоих детей, которые ранее уехали по этой программе и уже получили лечение.

Напомним, с 2012 года на основании Соглашения о сотрудничестве между Минздравом КР и Международной благотворительной организацией Friedensdorf International ежегодно выделяется квота для бесплатного лечение кыргызстанских детей в немецких клиниках.

За четыре года приглашение на лечение в Германию получили всего 29 детей, из них обратно домой здоровыми благополучно вернулись 22 ребёнка. В настоящее время в Детской деревне Мира в городе Оберхаузене и клиниках Германии находится 7 детей из Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/355253
Теги:
дети, здоровье
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  