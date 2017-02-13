Раскрыты убийство, грабежи, изнасилования - таков итог минувшей недели МВД

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ВБ

За минувшую неделю с 6 по 12 февраля, по данным Центра оперативного реагирования МВД, по республике органами внутренних дел зарегистрировано 2031 преступление, и происшествий из них с личностью 1666. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 581 преступления раскрыто 366.

Кроме того, из ранее совершенных преступлений раскрыто 153.

Так, за прошедшую неделю раскрыто одно убийство, 15 грабежей, два факта нанесения тяжких телесных повреждений, 8 изнасилований, 258 фактов мошенничества, 79 краж, три скотокрадства.

По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 80 кг 100 граммов наркосредств.

URL: http://www.vb.kg/355281
Теги:
МВД, преступление
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