Сарпашев сложил полномочия главы ГРС, чтобы во всем разобралась комиссия

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Кирилл Степанюк

Тайырбек Сарпашев написал на имя премьер-министра заявление о временном сложении полномочий председателя Государственной регистрационной службы, чтобы межведомственная комиссия и прокуратура разобрались со скандальным участком приближенных Бакиева.

"Надеюсь, что комиссия тщательно изучит все доводы и позицию ГРС по данному вопросу. Хочу еще раз ответственно заявить и довести до вашего сведения, что никаких нарушений закона в оформлении прав собственности на участок со стороны ГРС не были допущены", - подчеркнул Сарпашев.

Он также отметил, что ряд СМИ, хозяевами которых являются его политические оппоненты, намеренно подают искаженную информацию. Глава ГРС считает, что незаслуженно подвергся шельмованию и черному пиару. Чтобы не накалять ситуацию и ограничить поток лживых сведений, он принял решение временно сложить полномочия руководителя ГРС.

"В течение месяца, а может быть и меньше, будет поставлена точка. И мы узнаем, кто на самом деле стоит за этим участком", - уверен Сарпашев.

Он считает, что стал жертвой некоего заговора, целенаправленно организованного против него. По его версии, за этой кампанией могут стоять кандидаты в президенты и те, кому не нравится, что выборы проходят с использованием биометрии, когда невозможно исказить результаты голосования.

Сарпашев в очередной раз подчеркнул, что он не снимал арест с участка приближенных Бакиева. У ГРС в момент оформления сделки не было информации о том, что по земле имеется принятое в судебном порядке решение. Этот документ в Государственную регистрационную службу был передан с опозданием в 2 месяца.

Напомним, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру.

В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства правительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.

URL: http://www.vb.kg/355294
Теги:
ГРС, отставка, правительство, Тайырбек Сарпашев
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