Энергохолдинг признался: Показатели умных счетчиков врали из-за техсбоев

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ВБ, Янис Свикланс

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 февраля, провел рабочее совещание по вопросам функционирования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава кабмина напомнил, что в последнее время поступают жалобы со стороны граждан на работу "умных счетчиков".

"Нами ведется соответствующая работа со всеми абонентами, ведутся рейдовые проверки для уточнения точного количества использованной электроэнергии", - сказал председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев.

Он сообщил, что официально поступило 350 жалоб от абонентов, из которых по 331 проведены экспертизы и сняты все претензии. По остальным оставшимся жалобам ведется необходимая экспертиза с участием представителей соответствующих государственных органов.

Калиев отметил, что в случае переплаты, компания произведет перерасчет и вернет деньги абонентам.

По его словам, ситуация возникла в связи с техническими сбоями, произошедшими в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года.

Премьер-министр подчеркнул недопустимость повторения подобных фактов в последующем и поручил продолжить адресную работу по всем жалобам граждан на работу "умных счетчиков" для оперативного решения возникшей ситуации.

URL: http://www.vb.kg/355304
Теги:
Минэнергопром, отключение электроэнергии, счетчик предоплаты, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
студент КРСУ
13.02.2017, 14:34

И куда нам обращяттся и куда чтобы нам перераасчет сделали ?? А то нам второй год подряд приходит счёт 1500-1900 сом ежемесячно ,хотя у нас толька холодильник ,телек ,тефаль и элекроплита а зимой печка . а в селе точно такой же припор они платят 350-400 сом !

Или для Бишкека отдельная тарификация?

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Вольт
13.02.2017, 14:51

Мутная история где ГП?

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oZy
13.02.2017, 14:58

Откуда эти сбои берутся ? Правильно, умышленное все это.

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999
13.02.2017, 15:24

Вот тебе и Холдинг. Все также работают Ширшовские схемы

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777
13.02.2017, 15:48

А вы не замечали что счета приходят вам совсем не правильно, если месяц допустим длиться 30 дней а в северэлектро считают 32-34 дня, и мы абоненты переплачиваем еще за эти 4 дня лишние деньги.у них каждый меся прибавляются дни хотя положено считать ровно столько дней сколько дне в месяце.так что северэлектро на нас наживаются.Так что люди у нас в году не 365 дней оказывается, а намного больше.присмотритесь в свои квитанции об оплате повнимательнее.

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