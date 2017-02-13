Атамбаев с рабочим визитом посетит Брюссель и Мюнхен

Сегодня, 13 февраля, в ходе брифинга заместитель главы аппарата президента Сапар Исаков рассказал подробности рабочего визита Алмазбека Атамбаева в Бельгию.

15-17 февраля президент КР посетит Бельгию, где встретится с главами Европейских институтов. Делегация из Кыргызстана подпишет два важных финансовых соглашения.

Как рассказал Исаков, президент проведет ряд официальных встреч с руководителями и лидерами Евросоюза. Кроме того, состоится традиционная встреча президента с королем Бельгии.

"У главы Кыргызстана с королем Бельгии сложились теплые, дружеские отношения. Поэтому при каждом удобном случае они обязательно встречаются и обсуждают текущие проблемы двух стран. Этот раз не станет исключением", - сказал заместитель главы аппарата президента.

Что касается официальной части визита Атамбаева в Бельгию, как уже сказано выше, будет подписано два крупных соглашения. Первое - по программе верховенства права на сумму в 30 млн евро. Второе - финансовое соглашение по программе комплексного развития сельских регионов КР на сумму в 70 млн евро.

По словам Исакова, 70 млн евро Кыргызстану необходимо будет освоить в течение 7 лет на территории 7 областей.

"Для освоения этих денег будет создан специальный комитет, в который будут входить представители европейской и кыргызской сторон. Деньги будут направлены на поддержку местной базовой инфраструктуры, развитие сельских предприятий, проекты ирригационной системы и чистой воды", - разъяснил Сапар Исаков.

Кроме того, он сообщил, что Атамбаев примет участие в пленарном заседании Мюнхенской конференции, которая призвана обсуждать вопросы безопасности и в очередной раз встретится и проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.