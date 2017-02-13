В Кыргызстане разработали программу по внедрению проекта "Безопасный город"

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Гулиза Авазова

IT-специалисты ОАО "Кыргызтелеком" разработали программу по внедрению проекта "Безопасный город" в Кыргызстане.

Как сообщили в "Кыргызтелекоме", свои инновационные разработки программисты представят на VI Кыргызстанском форуме информационных технологий - 2017.

"Благодаря новшествам в крупных компаниях сотрудники, не выходя из кабинета, могут согласовать и собрать подписи. Программа прошла тестирование в одной из крупных отечественных компаний", - сообщили "ВБ" в ведомстве.

В частности, будет презентована Национальная платежная система и электронное правительство (ЦОД) и электронный документооборот (ЭДО).

Отметим, форум пройдет 21 февраля в Бишкеке.

URL: http://www.vb.kg/355331
Теги:
Кыргызтелеком
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