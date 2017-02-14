Призрачный преемник президента: оппозиционная паранойя

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Эркин Суротчуев

Дружественный междусобойчик с претензией на высокую политику состоялся в одном из отелей Бишкека. Форум назвали "Политика – без социальных потрясений, выборы – без фальсификаций". Обсуждали намеченные на 2017 год выборы нового президента Кыргызстана.

Модерировали встречу Феликс Кулов и Замира Сыдыкова, ораторствовали Адахан Мадумаров, Исмаил Исаков, Кубатбек Байболов, Равшан Жээнбеков, Арслан Малиев, Каныбек Иманалиев, Марат Иманкулов, Камчыбек Ташиев, Жылдызкан Жолдошева, Кенешбек Душебаев, Турсунбай Бакир уулу, Ишенбай Кадырбеков, Валерий Диль, Абдырахман Маматалиев, Эмилбек Каптагаев и Омурбек Текебаев. В общем, собрались все те, кто оторвался от кормушки и кто изо всех сил пытается к ней вновь прорваться. Мыслей было высказано много, но все они сводились к тому, что политикам старой формации хочется сломать новую систему выборов, которая делает вбросы и фальсификации практически невозможными.

Несистемная оппозиция сильно противится голосованию с применением биометрии и автоматических считывающих урн. Сначала об этом заговорил Феликс Кулов: "На предстоящих выборах необходимо отказаться от автоматически считывающих урн, к которым все больше растет недоверие как политических партий, так и рядовых избирателей. Они, как "черные ящики", - все сдают им свои голоса, но какой они выдадут в итоге результат, никто не знает, и ничего невозможно перепроверить".

Кулова подхватил бывший член ЦИК Ишенбай Кадырбеков. "Ни подкуп избирателей, ни использование административного ресурса не смогут влиять на результаты выборов настолько, как программы АСУ. Ни одна развитая страна, овладевшая современными технологиями, не отдает выборы на откуп компьютерам, когда хакеры взламывают даже серверы в США. Поэтому надо срочно вносить изменения в законодательство", - заявил Кадырбеков.

В том же духе высказалась Жылдызкан Жолдошова: "При автоматическом считывании голосов в ЖК или горсовет проходят только нужные власти партии, и ни у кого невозможно получить вразумительного ответа, почему так происходит. Все ссылаются на технику, а ее можно запрограммировать на что угодно".

Из этого следует, что все политические неудачники как раз и проиграли выборы, когда была введена автоматическая система подсчета голосов, выступают за возврат к старым технологиям, когда как раз через вбросы и фальсификации достигался нужный результат. Понятное дело, что при Бакиеве гражданам, которые сейчас выражают недовольство и опасения якобы от имени всего общества, жилось гораздо лучше. Видимо, поэтому в те времена, когда страной безраздельно правила одна семья, Кулов, Жолдошова, Мадумаров, Ташиев и тот же Текебаев не были столь болтливы.

Кроме биометрии, все как один оппозиционеры как огня боятся возможного преемника действующего президента. Впечатление такое, что этот некто на кого укажет Атамбаев, внушает "старой гвардии" вселенский страх. Приведем несколько самых ярких формулировок из тех, что были озвучены на форуме:

"Общество не должно позволить властям провести операцию "преемник", а силовые структуры в стране должны быть деполитизированы", - считает Кулов.

"Если власти назначают себе преемника, это значит, что в таком государстве нет никакой демократии", - говорит Мадумаров.

"Чтобы выборы были честными, никакого преемника не должно быть, иначе все госструктуры начнут работать на него", - глаголет Текебаев.

"Власти не могут упустить возможности назначения преемника, без этого они не были бы властями", - высказался Иманалиев.

Для чего выплескивается вся эта истерия? Скорее всего, любители и умельцы половить рыбку в мутной воде, как раз и надеются на то, что им удастся взбаламутить общество. Если смотреть на ситуацию в ракурсе возможного передела сфер политического влияния, то оппозиции крайне невыгодно появление преемника.

Однако, с точки зрения стабильности в государстве и неизменности политического курса, что может быть плохого в преемнике, если даже он появится? Нельзя исключать и то, что в год президентских выборов будет предпринята попытка в очередной раз раскачать обстановку в Кыргызстане через организацию митингов недовольных. Для вывалившихся их политических процессов и информационного пространства деятелей это будет, может быть, последний шанс каким-то образом зацепиться за власть.

Поэтому обществу уже сейчас пытаются внушить некие мысли о нечестных выборах или преемнике. Причем занимаются этим деятели, чьи рейтинги если еще не имеют отрицательного значения, то точно стремятся к нулю. У них нет шансов выиграть, если голосование будет открытым и честным, этим и объясняется их желание извратить ситуацию, как в кривом зеркале.

URL: http://www.vb.kg/355358
Теги:
выборы, оппозиция, президент, Кыргызстан
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Комментарии
monday xxx
14.02.2017, 13:54
Карма: +3
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Плюсов: 5
Минусов: 2
Комментариев: 6

мдаа что тут скажешь?! политнеудачники  выстроились и рвуться во власти только вот кто их обратно туда подпустит то а?! за какими такими идеями этих неудачников следовать ?!

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Дамиль Байтиков
14.02.2017, 14:23
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Минусов: 42
Комментариев: 149

Конференция, которую провели оппоненты действующей власти, является частью предвыборной кампании, которая началась, заявил политолог Игорь Шестаков.По его словам, там все люди, видят себя в числе кандидатов в президенты и им такого рода конференции необходимы для того, чтобы себя заявить в медиа пространстве страны. «И, поэтому не случайно название этой конференции была выбрана достаточно громкое. Хотя, собственно говоря, что говорить о преемнике, если СДПК еще не огласило, кто вообще будет от них идти на президентские выборы. Поэтому я это рассматриваю, как предвыборный пиар. Везде делаются громкие заявления, чтобы привлечь внимание СМИ и общества», - подчеркнул И.Шестаков. Как он отметил, дело в том, что партия СДПК является одной из основных партий на политической арене не только за последние пять лет, она и раньше играла серьезную роль. «Естественно, партия СДПК наверняка будет выдвигать своего кандидата. И если исходить из логики оппозиции, то любой, кого выдвинет партия, автоматически будет считаться преемником. Но здесь непонятно, чего добиваются оппоненты действующей власти. Они что хотят, чтобы СДПК вообще не выдвигала никакого кандидата?! Ну, это же смешно! У нас демократическая республика и каждая партия и даже каждый гражданин имеет право участвовать на выборах и выдвигать свою кандидатуру. Их логика непонятна», - сказал эксперт.

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Дамиль Байтиков
14.02.2017, 14:28
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Плюсов: 83
Минусов: 42
Комментариев: 149

Пусть всякие Куловы, Текебаевы, Мадумаровы, Иманкулова, Жолдошевы....не истерят так и не тратят деньги на эти многочисленные междусобойчики, никому из них не стать президентом, даже близко к власти не смогут подобраться, потому, что 1. Народ им не верит 2.Они поллитрупы 3. Последние выборы в ЖК и в местные кенеши в полном объеме продемонстрировали их ничтожность!

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Инна Хван
14.02.2017, 14:30
Карма: +8
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Плюсов: 78
Минусов: 70
Комментариев: 108

АСУ, биометрику не в коем случае нельзя убирать, благодаря именно им удалось искоренить всякие карусели и прочие махинации, пусть эти полит отбросы закатают губу обратно!

0
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Жаныл Асаналиева
14.02.2017, 14:30
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 54
Комментариев: 89

Феликс Кулов и Замира Сыдыкова, ораторствовали Адахан Мадумаров, Исмаил Исаков, Кубатбек Байболов, Равшан Жээнбеков, Арслан Малиев, Каныбек Иманалиев, Марат Иманкулов, Камчыбек Ташиев, Жылдызкан Жолдошева, Кенешбек Душебаев, Турсунбай Бакир уулу, Ишенбай Кадырбеков, Валерий Диль, Абдырахман Маматалиев, Эмилбек Каптагаев и Омурбек Текебаев

Что ни фамилия, то уголовное дело о коррупции! Ну ни одного адекватного человека, за которого хочется рвать глотку! Одни уголовники!

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Медет Осмоналиев
14.02.2017, 14:32
Карма: +89
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Плюсов: 150
Минусов: 61
Комментариев: 330


Сначала об этом заговорил Феликс Кулов: "На предстоящих выборах необходимо отказаться от автоматически считывающих урн, к которым все больше растет недоверие как политических партий, так и рядовых избирателей. Они, как "черные ящики", - все сдают им свои голоса, но какой они выдадут в итоге результат, никто не знает, и ничего невозможно перепроверить".

То есть ручной пересчет бюллетеней- это не проверка? Урнам, в которые можно вбросить, что угодно и кому угодно, он доверяет, а автоматические урны, исключающие возможность вброса и многократного голосования - это черные ящики?

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Бакыт Айдарбеков
14.02.2017, 14:51
Карма: +1
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Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 11

Все кто критикует урны,  даже не удосужились про информироваться о механизмах их работы.

Именно поэтому звучат глупейшие заявления о "черных" ящиках и т.д. Эти отбросы общества, а по другому их  уже не назовешь сами показали свой уровень! Они бы рады оказывается вернуться на 10 лет назад к массовым фальсификациям, вбросам и каруселям. Ну идиоты блин!!!

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