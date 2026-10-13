Строительную компанию в Бишкеке оштрафовали после обращения жителей

В Бишкеке строительную компанию оштрафовали на 93 тысячи сомов после жалобы жителей улицы Токтоналиева на незаконное обустройство септика и сброс сточных вод. Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Поводом для проверки стало обращение горожан в Бишкекское городское и Аламудунское районное региональное управление ведомства.

По жалобе жителей специалисты провели внеплановую проверку, в ходе которой были выявлены нарушения.

По результатам проверки в отношении строительной компании приняты меры в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Сумма наложенного штрафа составила 93 тысячи сомов.