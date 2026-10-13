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Строительную компанию в Бишкеке оштрафовали после обращения жителей

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В Бишкеке строительную компанию оштрафовали на 93 тысячи сомов после жалобы жителей улицы Токтоналиева на незаконное обустройство септика и сброс сточных вод. Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Поводом для проверки стало обращение горожан в Бишкекское городское и Аламудунское районное региональное управление ведомства.

По жалобе жителей специалисты провели внеплановую проверку, в ходе которой были выявлены нарушения.

По результатам проверки в отношении строительной компании приняты меры в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Сумма наложенного штрафа составила 93 тысячи сомов.


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URL: https://www.vb.kg/462259
Теги:
Минприродресурсов, строительство, штраф, экология, Бишкек
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