В Малайзии убит брат северокорейского лидера Ким Чен Ына

26  0
www

Брат северокорейского лидера убит в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Ким Чен Нам, старший из единокровных братьев нынешнего главы КНДР, был известен своим долговременным пребыванием за пределами Северной Кореи и неоднократными публичными критическими высказываниями против династического правления. Предположительно, ему было 45 лет.

Полиция Малайзии подтвердила сообщения об убийстве Ким Чон Нама. По словам полицейских, к Ким Чен Наму подошла неизвестная женщина и набросила на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью. После этого брат Ким Чен Ына почувствовать жжение в глазах. По дороге в больницу Ким Чен Нам умер.

Ранее Малайзийские полицейские сообщили агентству Reuters, что неопознанный северокорейский гражданин скончался в понедельник по дороге из аэропорта в госпиталь. Сотрудник отделения скорой помощи госпиталя в Путраджае сообщил, что умерший, судя по документам, родился в 1970 году и носил имя Ким.

По сведениям южнокорейского канала TV Chosun Ким Чен Нам был отравлен двумя женщинами, сотрудницами северокорейских спецслужб.

Ким Чен Нам и Ким Чен Ын - сыновья бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, умершего в 2011 году, но у них разные матери. Ким Чен Нам, как считалось, был близок к своему дяде Чан Сон Тхэку, некоторое время находившемуся на втором по значению посту в государстве, а в 2011 году казнённому по приказу главы государства.

URL: http://www.vb.kg/355407
Теги:
Малайзия, Северная Корея
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  