Помоги себе сам. Как старики выживают в регионах

О проблемах пожилых людей уже говорилось не раз: и о том, что пенсии маленькие, и о том, что живут в невыносимых условиях. Чтобы хоть как-то скрасить жизнь стариков, в городе Балыкчы действует центр дневного пребывания для пожилых людей.

Про упадок Иссык-Кульской области говорить бессмысленно. О красивейшем курорте вспоминают только летом, что там происходит зимой многих не волнует. У автовокзала в Балыкчы таксисты зазывают немногочисленных приезжих, предлагая довезти до нужного места. Но жизнь кипит лишь у въезда в город. Стоит завернуть за соседнюю улицу, и появляется ощущение, что попал в город-призрак.

Центр для пожилых находится рядом с автовокзалом. Небольшой, неприметный домик рядом с железной дорогой. Во дворе стоит старая мебель и импровизированная скамейка между двух деревьев.

Внутри всех гостей встречает стена, увешанная фотографиями с различных мероприятий. Кухня, комната для семинаров, комната для занятий, в которой нет света, медпункт, слишком холодный, чтобы использовать его по назначению, но подходящий для хранения консервации - вот и вся небогатая обстановка, не считая туалетов и кладовых.

Всего в центре находятся 20 человек, ещё 40 - на патронаже. На всех - четыре работника. Они убирают, готовят, обучают, но рук катастрофически не хватает.

"Нам требуется помощь. Требуются волонтеры, которые смогут помочь убрать за пожилыми, сходить за лекарствами, сопроводить в больницу. Мы не успеваем вовремя оказывать помощь. Есть пожилые, которые и вовсе не встают с постели и рядом с ними кто-то должен находиться. Пожилые нуждаются в памперсах, инвалидных колясках, костылях и медикаментах", - делится социальный работник Светлана Пономаренко.

Пожилые люди пытаются хоть как-то обеспечивать себя сами - на подоконниках растут огурцы и лук, на зиму готовят консервацию.

Пенсии у всех маленькие, так что трудо- и арт-терапии здесь не просто полезные упражнения, но и источник доходов. Чтобы хоть как-то заработать, некоторые пожилые вспоминают про свою прежнюю профессиональную деятельность. Бывший педагог Евгения Колесникова больше 40 лет учила детей в школе рисованию, а теперь ведет кружок для школьников в центре.

Занимаются пожилые и народной кулинарией - готовят самсы, оромо и другие традиционные блюда. Готовую продукцию частично реализуют на ярмарках, а на вырученные деньги покупают всё необходимое для центра, в том числе и лекарства.

В свободное время пожилые люди занимаются культурной деятельностью. При центре есть несколько ансамблей народного фольклора. Джапар Канаев руководит фольклорной группой. Он рассказывает, что эти группы очень важны для пожилых - так они чувствуют себя нужными обществу, а это и есть главная цель таких групп.

Ансамбль ездит по регионам страны со своей программой - исполняют народные песни, играют на музыкальных инструментах. Кроме пожилых, в состав ансамбля входят и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Но заниматься и репетировать номера приходится в небольшой комнате без света.

Всего в Иссык-Кульской области несколько подобных центров для пожилых. Все в плачевном состоянии, денег не хватает, поэтому зарабатывают, как могут - кто танцами, кто пением. Есть несколько групп, которые занимаются рукоделием - делают игрушки, сувениры и одежду, которую продают, чтобы хоть как-то повысить доход.

Но все же главная цель подобных групп не в заработке, а борьбе с одиночеством. Для пожилых - это выход в социум и общение, которые им так необходимы. Они рады всякому гостю, который пришел, чтобы просто поговорить и послушать интересные истории из жизни.