Торобаев: Не удивлюсь, если поднимется вопрос о выходе КР из ЕАЭС

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Родион Решетов

Кыргызстан не защищает свои интересы на рынке ЕАЭС. Об этом сегодня,15 февраля, заявил депутат парламента Бакыт Торобаев на форуме "Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС".

Он отметил, что грядут более жесткие требования для товаров на экспорт и во многих бедах виноват кабмин.

"Россия и Казахстан защищают свои интересы. Нам тоже пора это делать. В августе вступает в силу техрегламент по упаковке. Без нее на границе не будут пропускать товары. Техрегламенты в силу вступили, а условий для их исполнения нет. Я не удивлюсь, если завтра поднимется вопрос о выходе из ЕАЭС. Я такого сценария не хочу. Премьеру и правительству нужно признать, что они несут ответственность за провал экономической интеграции в ЕАЭС", - сказал Торобаев

Однако по сообщению вице-премьер-министра Олега Панкратова, рынок ЕАЭС никогда не рассматривался как способ в разы увеличить ВВП страны. По его словам, на этот шаг республика пошла от безысходности, так как в противном случае страна потеряла бы все рынки.

"У населения появились завышенные ожидания. Но основной задачей правительства было сохранить те рынки сбыта и нишу, которую занимала страна до создания ЕАЭС. Ведь с момента начала работы Союза появилась угроза, что Кыргызстан потеряет рынки сбыта не только из-за барьеров, но и из-за появления технических регламентов", - заключил Панкратов.

В свою очередь депутат парламента Каныбек Иманалиев сообщил, что нынешними результатами интеграции гордиться не стоит, однако правительство это постоянно делает. Народный избранник отметил, что о присоединении к Союзу чиновники знали с 2011 года, однако подготовку к интеграции и техническому оснащению начали в самый последний момент.

"То, что члены правительства и премьер-министр каждый раз подчеркивают, что 19 крестьянских хозяйств получили лицензии на поставку своей продукции на рынок ЕАЭС, это не гордость. Представьте, в Кыргызстане 320 тысяч крестьянских хозяйств и допуск получил даже не 1%. Мы просто без боя отдали рынок. И в это время правительство не ищет новые рынки, мы занимаемся проведениями тоев", - заявил Иманалиев.

В итоге парламентарии предложили написать резолюцию и указать, что для премьер-министра главным приоритетом должно быть увеличение кыргызского экспорта в страны ЕАЭС.

URL: http://www.vb.kg/355444
Теги:
ВВП, торговля, правительство, экспорт, ЕАЭС
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