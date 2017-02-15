В Малайзии задержали подозреваемую по делу о смерти брата Ким Чен Ына

В рамках расследования убийства брата Ким Чен Ына власти Малайзии задержали женщину из Мьянмы. Об этом со ссылкой на малайзийское агентство Bernama и полицию сообщает Росбалт

По данным агентства, женщина была задержана в терминале для бюджетных авиалиний KLIA2 в аэропорту Куала-Лумпур. Других подробностей произошедшего не сообщается.​

О смерти Ким Чен Нама (единокровного брата северокорейского лидера) стало известно накануне, 14 февраля. Южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на источник сообщило, что он был убит в малайзийском аэропорту Куала-Лумпур. Позже эту информацию подтвердили в полиции Малайзии.