Скоростной 4G LTE от MegaCom теперь в Караколе!

В разгар горнолыжного сезона MegaCom запускает сеть четвертого поколения 4G LTE в Караколе! Теперь более шестидесяти тысяч жителей города, а также любителей экстремального спорта, стремящихся в это самое время к снежным вершинам Кыргызстана, смогут ощутить преимущества высокоскоростной технологии.

Делитесь яркими впечатлениями с веселого отдыха, фотографиями и публикациями в социальных сетях, смотрите с друзьями любимые фильмы, сериалы, интересные видеоролики и будьте в курсе того, что творится в мире, просматривая информационные и новостные сайты с высокоскоростным 4G LTE от MegaCom.

Тем более сейчас действует суперакция от MegaCom "32 ГБ В ПОДАРОК". Просто подключите сеть четвертого поколения 4G LTE от MegaCom по команде *460 (вызов) и получите 32 гигабайта скоростного 4G-интернета абсолютно бесплатно.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. В случае если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании MegaCom в Караколе, где вам обменяют вашу старую SIM-карту на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

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