В Бишкеке мужчина подозревается в убийстве жены

23 декабря около 21:00 в Бишкеке в квартире на улице Боконбаева была застрелена женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Сообщение о происшествии поступило в службу 102 ГУВД Бишкека. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района. По прибытии милиционеры установили, что между бывшими супругами произошёл конфликт, переросший в стрельбу.

По предварительным данным, после бракоразводного процесса между У.Ж., 1978 года рождения и У.Б., 1977 года рождения произошла словесная перепалка. В ходе конфликта мужчина выстрелил из зарегистрированного травматического пистолета МР-79. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый был задержан сотрудниками милиции по горячим следам и в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворён в ИВС ГУВД Бишкека.

Расследование продолжается.


