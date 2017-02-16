Задержана вторая подозреваемая по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

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Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в связи с убийством Ким Чон Нама - сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информационное агентство Bernama и местную полицию.

Генеральный инспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар подтвердил задержание женщины, предположительно, связанной с преступлением. Другую информацию он не предоставил.

Ранее по делу об убийстве Ким Чон Нама была задержана гражданка Мьянмы Доан Тхи Хыонг (Doan Thi Huong). Ее схватили в аэропорту Куала-Лумпура. Как ожидается, в четверг она предстанет перед судом.

Южнокорейская газета The Chosun Ilbo между тем сообщает, что вскрытие тела Ким Чон Нама выявило признаки отравления сильнодействующим ядом. Предположительно, вещество, с помощью которого был убит брат лидера Северной Кореи, токсичнее цианистого калия.

Информация об убийстве Ким Чон Нама появилась 14 февраля. Отмечалось, что на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины. По разным версиям, они укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в неизвестном веществе.

Ким Чон Нам - брат нынешнего северокорейского лидера по отцу (также у Ким Чен Ына есть единокровный брат Ким Чен Чхоль). Он покинул КНДР в 2001 году и с этого момента не бывал на родине. До эмиграции занимал в правительстве страны ряд высоких должностей.

URL: http://www.vb.kg/355474
Теги:
Южная Корея, Малайзия, Северная Корея
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