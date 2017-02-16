Атамбаев: Я не знаю, кто станет моим преемником, но выборы пройдут честно

Во время встречи Президента КР Алмазбека Атамбаева c председателем Европейского совета Дональдом Туском был поднят вопрос о предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Вы знаете, кто станет следующим вашим преемником?", - поинтересовался Дональд Туск.

На что Алмазбек Атамбаев ответил, что не знает, но выборы пройдут честно.

Напомним, Президент КР находится с рабочим визитом в Королевстве Бельгия. Глава государства уже провел двусторонние встречи с Председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.

Также сегодня Атамбаев встретится с королем Бельгии Филиппом.