Авто посольства России в КР стало причиной смертельного ДТП

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Кирилл Степанюк

Накануне, примерно в 15.50, на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта на большой скорости столкнулись джип "Тойота Прадо" и грузовой бус "Мерседес". По словам очевидцев, внедорожник с российскими дипломатическими номерами выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В пресс-службе столичного ГУВД факт аварии подтвердили, однако подробности пока сообщить не могут. "По факту ДТП назначены все необходимые медицинские и технические экспертизы. Чтобы установить виновника аварии, необходимо провести тщательное расследование. Джип, попавший в аварию, действительно закреплен за сотрудником дипломатической миссии России", - сообщил "ВБ" глава пресс-службы ГУВД Бишкека Олжобай Казабаев.

Главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (4-я городская больница), сообщил, что состояние одного из раненных в ДТП уже не вызывает опасений. "К нам был доставлен только один пострадавший в ДТП Игорь Рясный. Это пассажир джипа. Его состояние стабилизировалось, и его перевели в обычную палату. У него был сильный вывих бедра", - уточнил Алмаз Кубатбеков.

По некоторым данным, Игорь Рясный занимает пост заместителя генерального директора компании "Роснефть" в Кыргызстане. Почему руководитель коммерческой организации перевозила машина с дипломатическими номерами, видимо, еще предстоит разобраться.

Водитель микроавтобуса был доставлен в тяжелом состоянии в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Главный врач медицинского учреждения Динара Сагинбаева сообщила "ВБ", что пострадавший, не приходя в сознание, скончался.

URL: http://www.vb.kg/355561
Теги:
ДТП, посольство, Бишкек, МВД
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Комментарии
ПДД КР
17.02.2017, 11:38

Явное нарушение ПДД: проезд на запрещающий знак светофора и явное превышение скорости. Да и к то же говорили, что водитель тойоты был пьян. Уверен на 100%, что водила прадика отмажется, ведь он же из касты неприкасаемых, у него же ведь дипномера, что ему будет? Ответ: ничего. Ну подумаешь летел на красный знак светофора, да еще и пьяный, ну подумаешь отнял чью-то жизнь, а ведь возможно он был чьим-то мужем, сыном, братом. Не мне судить об этом. Пусть Всевышний всех рассудит. Искренние соболезнования родным погибшего водителя грузового мерса. Арты кайрылуу болсун! 

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Куууба
17.02.2017, 11:53

Надо срочно в МИД РФ написать, в прессу трезвонить, вот мол россияне пьянные убили человека

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Ната
17.02.2017, 12:37

Что за мрази на "Тойота Прадо"... Если бы они постояли 30 секунд, на запрещающий знак светофора, ничего бы в их жизни не изменилось!

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Fetus
17.02.2017, 12:42

Совести нету у них

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Айжана Абдылдаева
17.02.2017, 12:59
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 9
Комментариев: 29

Задержать, освидетельствование, экспертиза на алкоголь и в тюрьму !  Эти всякие российсике дипломаты наглеют уже прям так же как пять лет назад военные американские!!! 

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123
17.02.2017, 13:11

Интересно, якобы предстоит провести экспертизу чтобы выявить виновных. Но здесь же и так все понятно. Чётко видно, как джип нарушил правила. И вопрос действительно, почему человек не имеющий связи с дипломатической деятельностью ездит на машине представительства. Надо проводить полное разбирательно, и в связи с нарушением дипломатического протокола.

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Законопослушный гражданин
17.02.2017, 13:19

Ну напишут ноту, россияне отзовут наглого ...и всё! Больше ничего не произойдет...

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Горожаннин
17.02.2017, 14:36

Ответственность должна нести Российская Федерация.

МИДу нужно ставить вопросы о компенсации вреда, принесении официальных извинений и привлечении к уголовной ответственности.  А пока РФ ничего не делает, считаю, что вред должна компенсировать КР. 

Поскольку посол РФ  руководит деятельностью посольства, следовательно, "крышует это беспредел", также желательно постановка вопроса о его высылке из КР и замене посла РФ.

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нейтралитет
17.02.2017, 14:43

таких ДТП и без дипномеров хватает.разберутся.все СМИ трубят об этом. Возместят моральный ущерб. Человека уже не вернёшь.пусть по полной выплатят. Арты кайрылуу болсун.Сабыр кылыныз! Все по воле Аллаха!

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