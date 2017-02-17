Атамбаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Пакистана Мамнуну Хуссейну в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта, произошедшего в городе Сехван-Шариф.

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о произошедшем террористическом акте в городе Сехван-Шариф, повлекшем многочисленные человеческие жертвы.

Народ Кыргызстана искренне сопереживает народу Пакистана и решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в телеграмме главы государства.