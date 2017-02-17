Адвокаты просят оправдать Искендербека Айдаралиева

Сегодня, 17 февраля, в Октябрьском районном суде продолжилось судебное заседание по делу бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.

Отметим, что стороны перешли к прениям. Напомним, гособвинение просило для главного подсудимого Самакова 19 лет лишения свободы.

В свою очередь адвокат бывшего первого вице-премьера Искендербека Айдаралиева Тимур Жанаев попросил суд оправдать его подзащитного за отсутствием состава преступления.

Согласно версии следствия, Айдаралиеву предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц". Чиновник обвиняется в том, что он в 2007 году будучи первым вице-премьером и председателем Республиканской комиссии по вопросам, связанным с отводом земель, совершил преступления против государственной власти. А именно, незаконно трансформировал участки по вопросам, связанным с отводом земель.

"Обвинение надуманно, абсурдно и не подлежит логике. При внесении приговора прошу учесть, что Айдаралиев ранее не судим, является заслуженным работником органов МСУ, академиком, семьянином. Это те обстоятельства, которые не учли прокуроры", - сказал Жанаев.

Адвокат считает, что следствие по данному делу было проведено с грубейшими нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства с явно обвинительным уклоном.

"Все обвинение построено на домыслах, умышленно искажены нормы земельного законодательства, что недопустимо. Обвинительный приговор по делу может быть вынесен на основании достоверно установленных доказательств. В связи с чем Айдаралиев подлежит оправданию", - заявил адвокат.

Напомним, Карганбека Самакова обвиняют в организации коррупционных действий в ходе незаконной трансформации в 2008 году земельных участков Байтикского, Лебединовского и Кара-Жигачского айыл окмоту из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов".

По результатам следствия, обвинение предъявили Карганбеку Самакову по статье 30 части 4 - 303 "Организация коррупции", Жаныбеку Бакиеву и Курманбеку Бакиеву по статье 30 части 6 - 303 "Пособничество в коррупции". Сыну Карганбека Самакова - Кубанычбеку Самакову, а также их четырем подставным лицам предъявлено обвинение по статье 30 части 4 - 303 "Соисполнительство в коррупции" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Кроме того, в части вынесения незаконного постановления правительства КР "О переводе земель, расположенных на территории Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики" предъявлено обвинение бывшему премьер-министру КР Игорю Чудинову, бывшему первому вице-премьер-министру Искендеру Айдаралиеву и бывшему министру сельского хозяйства Арстанбеку Ногоеву по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.