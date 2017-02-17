В Бишкеке муниципалитет и активисты обсуждают проблемы бездомных животных

Сегодня, 17 февраля, в администрации Октябрьского района Бишкека собрались активисты и неравнодушные, чтобы обсудить проблему бездомных животных. С горожанами ведёт дискуссию начальник управления ЖКХ Канатбек Эшатов

Прежде уже не раз поднималось множество вопросов по этой теме, в частности о стерилизации и отстреле бродячих собак. На совещании речь зашла и о продаже препаратов для анестезии ветеринарам, так как сейчас им приходится доставать их полулегальным путем.

Представители муниципалитета сообщили, что на отстрел бездомных животных выделяется около 3 миллионов сомов, но производится он недобросовестно. Активисты и представители фондов сообщили, что часто приходится собирать раненых собак и лечить их.

Стоит добавить, в ходе сегодняшнего заседания будут собраны предложения от всех заинтересованных сторон. Обсуждение продолжится в будущий вторник уже с представителями предприятия "Тазалык", сотрудники которого и занимаются отстрелом.

В комментариях вы можете оставлять свои вопросы к муниципальным властям по бездомным животным. "ВБ" задаст их на следующей встрече во вторник, 21 февраля.

15.57 После стерилизации животных активисты предлагают на месте шва делать татуировку. По их мнению, это поможет улучшить контроль бездомных животных.

16.01 Стороны сошлись во мнении, что работа и контроль над бездомными животными должны быть совместной работой активистов и представителей власти, так как если доверить это незаинтересованным людям, то процесс может превратиться в живодерню.

16.07 Предлагают ввести ограничения на заведение больших собак. Прежде чем купить собаку большой породы, предлагается ввести старую практику, когда перед покупкой необходимо пройти специальное обучение по уходу за животным.