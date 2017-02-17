За отсутствие ценников на товары или услуги грозит штраф

За невывешивание ценников на продаваемые товары или прейскуранта на оказываемые услуги грозит штраф в 3 тысячи сомов. Для должностных лиц - 15 тысяч сомов. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Кодекс об административной ответственности, законы "О рекламе", "О государственных закупках").

Документ также предусматривает аналогичные штрафы и за указание стоимости товаров или услуг не в национальной валюте.

При повторном факте нарушения в течение года после применения мер административного взыскания штраф для граждан составит 5 тысяч, а для должностных лиц – 18 тысяч сомов.

Закон "О рекламе" дополнен нормой о том, что стоимостные показатели при рекламе должны быть указаны в национальной валюте, а в Законе "О государственных закупках" - стоимость при разработке конкурсных документов и при размещении информации о заключенном договоре на веб-портале государственных закупок также должна быть указана в национальной валюте.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.