Сошла лавина. Автодорога Бишкек-Ош закрыта на 36 часов

9  0
Родион Решетов

Автодорога Бишкек-Ош закрыта на 36 часов. В министерстве транспорта и дорог отмечают что сегодня около 05:00 на 246 км трассы (ущелье Чычкан) сошли пять снежных лавин общим объемом около 33 тыс. кубометров. В данное время на месте работают пять единиц спецтехники.

"Сегодня утром в ущелье Чычкан это 246 км. снежная лавина была 33 тысячи кубометров. Генеральный директор ДСУ дороги Бишкек-Ош сказал что трассу откроют через 36 часов. Уже работы проведены на 208,247 и 261, на 224 и 255 работа еще ведется. Вчера много лавин было. Закрыли дорогу еще вчера вечером в 22:00", - рассказал пресс-секретарь министерства транспорта и дорог Кылычбек Досумбетов.

В ведомстве также добавили, что из-за спуска лавин вчера в 00:00-02:00 часов была закрыта часть дороги Мырзаке-Алай-Куль-Кара-Кулдьжа так как там с 75 по 106 км. МЧС проводит принудительный спуск лавин.

URL: http://www.vb.kg/355649
Теги:
лавина, Министерство транспорта и дорог, МЧС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  