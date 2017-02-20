За неделю зарегистрировано более двух тысяч преступлений и происшествий

За минувшую неделю с 13 по 19 февраля по оперативным данным Центра оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел зарегистрировано 2 175 преступлений и происшествий, из них с личностью - 1816.

По линии уголовного розыска 612 преступлений раскрыто 390. Кроме этого, из ранее совершенных преступлений раскрыто 192.

Так, за прошедшую неделю раскрыто три разбоя, 23 грабежа, 4 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 11 изнасилований, 273 мошенничества, 73 кражи, скотокрадство, два угона автомашин.

По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 8 кг 46 граммов наркосредств.