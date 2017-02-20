Госграницу нарушают с обеих сторон

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ВБ

19 февраля пограничники управления ГПС по Джалал-Абадской области задержали нарушителя государственной границы.

Гражданин Республики Узбекистан пытался пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом на окраине н.п. Бараж Сузакского района Джалал-Абадской области.

В этот же день пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" также за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Кыргызстана.

При оформлении рейса № 3290 гражданка Кыргызстана А.Н., 1999 г.р., предъявила пограничному наряду паспорт (ID-card), принадлежащий своей родственнице. Со слов задержанной, она пыталась вылететь в г. Новосибирск в целях трудоустройства.

После оформления соответствующих документов для дальнейшего разбирательства нарушители госграницы были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/355674
Теги:
граница, Погранслужба
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