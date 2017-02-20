Салтанат Аширова в команде Потапа на украинском "Голосе"

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Родион Решетов

Вчера, 19 февраля, на украинском шоу "Голос страны" кыргызстанка Салтанат Аширова продемонстрировала жюри свои вокальные данные. На слепых прослушиваниях Аширова участвовала с песней Alicia Keys Fallin и к ней повернулись двое судей - Потап и Джамала.

Кроме них в состав звездных наставников украинского шоу входят Тина Кароль и Сергей Бабкин.

Уже после выступления жюри было трудно определить, какой уровень вокала у Салтанат Ашировой. Попросив еще раз исполнить отрывок из песни, Джамала в итоге отказалась от своего выбора. Однако Потап остался при своем мнении.

"Я не позволю подменять победу человека", - сказал он.

Дальше Салтанат Аширова будет участвовать в "Голосе" в группе Потапа и вместе с другими участниками проекта готовиться к следующему этапу "Вокальные бои".

URL: http://www.vb.kg/355688
Теги:
Украина, шоу-бизнес, Кыргызстан
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