Мамонтов: Пропаганда в СМИ есть, идет информационная война

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Родион Решетов

На российских телеканалах идет пророссийская пропаганда. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, выступая на круглом столе в пресс-центре "ВБ".

Он отметил, что критика политики многих российских телеканалов уместна от представителей СМИ Кыргызстана. По его словам, былая журналистская этика забывается, но сейчас такое время, когда приходится прибегать к субъективному анализу той или иной ситуации.

"Вы скажете: народ обрабатывают, так нельзя. Не без этого. Особенно сейчас, но надо иметь в виду и то, что сейчас Россия не в простом положении. И то, что сейчас присутствует пропагандистская составляющая телевизионного вещания, это факт. Но я вам так скажу: когда все тихо-мирно, то может быть и 10 мнений, и две версии, и объективность. Но когда все обостряется, идет информационная война", - заявил Мамонтов

URL: http://www.vb.kg/355708
Теги:
Россия, Кыргызстан, СМИ
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