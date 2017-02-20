Гладилов: Многие телепередачи российских каналов смотреть уже невозможно

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Родион Решетов

Сейчас политика многих российских каналов вынуждает зрителей из Кыргызстана постепенно отказываться от просмотра транслируемых передач. Об этом заявил главный редактор информационно-аналитического портала Аркадий Гладилов, выступая на круглом столе в пресс-центре "ВБ".

На мероприятии руководители и главные редакторы средств массовой информации Кыргызстана обсуждали роль СМИ в процессе создания единого информационного пространства ЕАЭС.

"Становится все грустнее смотреть российские каналы, особенно первую кнопку. Ну, может, исключение только новости, и то по "России24", а все остальное смотреть невозможно. Особенно это "Пусть говорят". Сейчас идут хорошие ток-шоу, но они уже приедаются. Мне бы хотелось узнать, вообще, в Москве анализируют, смотрят это? Ведь то, что сейчас показывают на Первом канале, это просто унижение России. Показывают либо дебилов, либо алкашей", - сказал Гладилов.

URL: http://www.vb.kg/355723
Теги:
Россия, телевидение, ЕАЭС, Кыргызстан, СМИ
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20.02.2017, 20:57
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полностью согласен....деградируем-с...  люди искажающие язык в почете ,их показывают на всю страну (слезы тикли налево)...а люди грамотно владеющими  тремя языками никому не нужны....куда потянется молодое поколение???естественно кого по тиви показывают...

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