Больше не поохотятся. Милиционеры изъяли два ружья, два - добровольно сдали

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ВБ

Сотрудники уголовного розыска ОВД Кара-Буринского района Таласской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий изъяли незаконно хранящееся ружьё ИЖ-56, принадлежащее 29-летнему местному жителю Д.Д.

Также милиционерами ОВД Баткенского района Баткенской области изъято ружьё "ТОЗ 8", которое хранилось у 41-летнего М.Т. без разрешительных документов.

Кроме того, двое жителей Сузакского района Джалал-Абадской области и Сокулукского района Чуйской области добровольно выдали милиции два охотничьих ружья. 17-летний К.Д., житель Сузакского района, сообщил, что ружье ему досталось от деда.

В настоящий момент изъятое и добровольно выданное оружие переданы в территориальные отделы по лицензионно-разрешительной работе.

URL: http://www.vb.kg/355734
Теги:
МВД, оружие
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