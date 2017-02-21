Мэрия расширяет ул. Л. Толстого. Жители домов могут остаться на улице

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Народную новость прислал читатель

Уважаемые граждане Кыргызской Республики!

Я, Онолбаев Азамат Аскерович, проживающий по адресу: г.Бишкек, ул. Менделеева, 170А, обращаюсь к вам от имени своей семьи.

Просим вашей помощи в решении вопроса о нашем жилье, которое находится по адресу: ул. Менделеева, 170А. В этом году планируются работы по расширению и продолжению дороги Л.Толстого от улиц Шабдан Баатыра до Ауэзова. В связи с этим муниципальные власти собираются изымать участки, которые находятся вдоль улицы Толстого, и мы попадаем в эту категорию. Наша семья проживает на данном участке уже более 40 лет и мы не имеем другого жилья. У нас на руках имеется решение суда о признании права собственности на дом. Однако, когда мы хотели получить государственный акт на землю, нам было отказано и с нас начали требовать деньги. Все наши попытки получить его законным способом упирались в полное безразличие и коррумпированность наших чиновников ГРС, ДИЖС и Бишкекглавархитектуры.

Наша семья является малообеспеченной и сейчас мы можем оказаться на улице. Хотя у наших соседей, находящихся на одной линии с нами имеется государственный акт на земельный участок. Когда прекратится произвол государственных органов и двойственный подход? Где гарантированное Конституцией право человека на жилище?

В настоящее время работники ДИЖС города Бишкек требуют от нас сноса нашего дома и переселения. Но у нас нет другого жилья и переезжать нам некуда. Мы не против освободить участок, но нам отказываются предоставить участок или компенсацию. Нас попросту хотят выгнать на улицу и лишить жилья, в котором мы проживаем с семьей на протяжении всей моей жизни.

Есть ли справедливость в Кыргызстане? Этим вопросом задается каждый законопослушный гражданин республики Кыргызстан. Когда наши чиновники будут работать во благо наших людей? Куда бы мы ни обращались, везде требуют взятки. Законное требование людей просто игнорируется. Мы не можем добиться хоть каких-нибудь результатов. Учитывая вышесказанное, я не надеюсь на помощь депутатов и государственных служб. Остается надежда только на вас как гаранта демократии и сплоченности нашего народа. Но безразличие и коррумпированность наших чиновников уже достигло предела.

Это крик души простого человека и просьба не выкидывать семью на улицу. Ведь я прошу всего лишь компенсировать переезд и предоставить участок или другое жилье. И думаю, что это справедливо. Ведь государство в первую очередь должно заботиться о рядовых гражданах, даже реализуя какие-то проекты. Ведь только так у человека может появиться гордость за свою страну и чувство защищенности.

Надеюсь на ваше понимание и соучастие в нашей проблеме, ведь надежды на наших чиновников у меня нет.

URL: http://www.vb.kg/355766
Теги:
Бишкекглавархитектура, ГРС, мэрия
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Комментарии
aaa
21.02.2017, 14:13

Уроды. Они живут за счет нас, так хотят еще больше содрать

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Тима
21.02.2017, 14:24

А вы что думали так прокатит , забор поставили и все мое ! если документов нет ! ДОСВИДОС ! а то развелось самозахватчиков ! колышки вобьют и все моя земля ! 

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