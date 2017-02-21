Кыргызстан готов обеспечивать себя нефтепродуктами, и в этом поможет Россия

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ВБ

Поставки российской сырой нефти на беспошлинной основе позволят загрузить имеющиеся в республике производственные мощности по переработке нефти и создадут новые рабочие места. Об этом заявил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов на международной конференции "Россия – Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".

Вице-премьер-министр Олег Панкратов напомнил, что 20 марта исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

"За эти годы заключено более 200 межгосударственных договоров и соглашений, регламентирующих кыргызско-российские отношения. Учитывая это, мы выступаем за сохранение и поступательное развитие наших двусторонних связей, особенно в области экономического сотрудничества. Российская Федерация является крупнейшим торгово-экономическим партнёром республики. Так, в 2016 году товарооборот между странами составил 1,050 млн долларов США, тогда как общий внешнеторговый оборот нашей страны составил 5, 467 млн долларов. Основными статьями экспорта стали одежда и сельскохозяйственная продукция. Импорт в основном представлен такими товарами, как горючее-смазочные материалы, лес, черная и цветная металлургия, продукция химической промышленности", - отметил вице-премьер.

Говоря о необходимости экономического сближения двух государств, Олег Панкратов констатировал важность сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

"Кыргызская Республика является участником таких международных объединений, как СНГ, ОДКБ, ШОС. В 2017 году исполняется 2 года с момента присоединения республики к Договору о создании ЕАЭС. Наша страна выступает за активное и поступательное развитие интеграционных процессов в рамках указанных международных организаций. Синергетический эффект от участия в таких объединениях создает объективные предпосылки для экономического роста каждой из стран-участниц", – отметил он.

Панкратов резюмировал, что Кыргызстан и Россию связывают общее историческое прошлое, единое культурное пространство и отсутствие языкового барьера, а проводимая конференция должна стать дискуссионной площадкой для выработки новых идей и предложений, направленных на усиление интеграционных процессов между двумя государствами.

URL: http://www.vb.kg/355777
Теги:
нефть, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Олег Панкратов
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